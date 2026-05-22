I New York Knicks consolidano la loro posizione nelle Finali di Conference Est, superando i Cleveland Cavaliers con un netto 109-93 e portandosi così sul 2-0 nella serie. Dopo l'incredibile rimonta in Gara 1, conclusa ai supplementari, la squadra di New York ha bissato il successo davanti al proprio pubblico, rafforzando la sua candidatura per le NBA Finals, un traguardo che manca dal 1999.

Il quintetto dei Knicks ha dimostrato grande solidità e precisione. Jalen Brunson ha chiuso la partita con 19 punti e 14 assist, gestendo il gioco con maestria senza dover ricorrere a prodezze individuali.

Josh Hart si è distinto con una prestazione da record personale in post-season, segnando ben 26 punti e risultando decisivo nei momenti chiave dell'incontro. Karl-Anthony Towns ha fornito un contributo importante, mentre la squadra ha messo a segno complessivamente 12 triple, con il quintetto titolare che ha realizzato 96 punti. La capacità di New York di mantenere il controllo del match, rispondendo prontamente a ogni tentativo di rimonta dei Cavaliers, è stata evidente per tutta la durata della gara.

Il dominio dei Knicks e le prestazioni individuali

La partita è rimasta equilibrata fino all'intervallo, con i Knicks in vantaggio per 53-49. Nel terzo quarto, tuttavia, i New York Knicks hanno piazzato un parziale di 18-0 che ha indirizzato definitivamente l'incontro a loro favore.

Nonostante i 26 punti di Donovan Mitchell, i Cleveland Cavaliers non sono riusciti ad arginare la forza dei padroni di casa, segnando solo 44 punti nella seconda metà della partita. I Knicks hanno saputo gestire e incrementare il loro vantaggio nei momenti cruciali, dimostrando una notevole maturità. Questa vittoria segna la nona vittoria consecutiva nei playoff per i Knicks, una striscia che li ha visti non perdere una partita da quando erano sotto 2-1 nel primo turno contro Atlanta, a testimonianza del loro eccellente stato di forma.

La risposta attesa dai Cavaliers in Ohio

Le prossime due sfide della serie si sposteranno in Ohio, dove i Cleveland Cavaliers avranno l'opportunità di giocare in casa, sabato e lunedì.

Sarà un momento cruciale per i Cavaliers, che cercheranno di ribaltare lo svantaggio di 2-0, un'impresa già riuscita nel turno precedente contro i Detroit Pistons. Nonostante la serie sia ancora aperta, i New York Knicks appaiono ora i favoriti per la qualificazione alle NBA Finals, con l'ambizioso obiettivo di conquistare un titolo che manca alla franchigia da oltre cinquant'anni. La pressione è tutta sui Cavaliers per trovare una reazione e dimostrare di poter competere ai massimi livelli.