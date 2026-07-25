La Formula 1 torna protagonista assoluta oggi, sabato 25 luglio, con un programma intenso che include le terze prove libere e le cruciali qualifiche del Gran Premio d’Ungheria. Questo appuntamento all’Hungaroring si preannuncia fondamentale per le sorti del mondiale, soprattutto dopo la recente vittoria di Kimi Antonelli nel GP del Belgio a Spa. Il giovane pilota italiano, infatti, si presenta a Budapest da leader della classifica mondiale, forte di un vantaggio di ben cinquanta punti sugli inseguitori.

Sul podio del Belgio, insieme ad Antonelli, sono saliti Charles Leclerc con la sua Ferrari e Max Verstappen al volante della Red Bull, entrambi pronti a dare battaglia anche in Ungheria.

Particolarmente atteso è anche Lewis Hamilton, che, dopo il quarto posto nell’ultima gara, è determinato a cercare il riscatto per non perdere ulteriore terreno nella serrata corsa al titolo mondiale.

Il programma in pista e le dirette

Le attività in pista all’Hungaroring prenderanno il via con la terza sessione di prove libere, fissata per le ore 12.30. Sarà un momento chiave per i team per affinare gli ultimi dettagli in vista delle sessioni più importanti. A seguire, alle ore 16.00, scatteranno le qualifiche, decisive per stabilire la griglia di partenza della gara di domenica. Questi momenti saranno trasmessi in diretta integrale su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213).

Gli appassionati potranno seguire l’azione anche in streaming, sempre in diretta, tramite le piattaforme Sky Go e NOW Tv.

Per chi preferisce la visione in chiaro, la differita delle qualifiche sarà disponibile su TV8 e in streaming su TV8.it a partire dalle ore 18.25. La gara di domenica, appuntamento clou del weekend, è invece in programma per le ore 15.00, promettendo emozioni e colpi di scena.

La lotta per il titolo mondiale

La posta in gioco nel Gran Premio d’Ungheria è altissima, con la lotta per il titolo mondiale che si fa sempre più intensa. Kimi Antonelli, galvanizzato dal trionfo a Spa, arriva in Ungheria con un margine significativo, ma sa che ogni punto è prezioso. Lewis Hamilton, dal canto suo, è chiamato a una prova di forza per recuperare i punti persi e impedire al giovane italiano di consolidare ulteriormente il suo vantaggio.

Anche la Ferrari di Leclerc e la Red Bull di Verstappen sono pronte a inserirsi nella contesa, sfruttando ogni opportunità per avvicinarsi alla vetta della classifica e rimettere in discussione le gerarchie.

Il Gran Premio d'Ungheria: un weekend intenso

Il Gran Premio d’Ungheria rappresenta l’undicesima tappa del mondiale di Formula 1 e si svolge sul suggestivo tracciato dell’Hungaroring, situato alle porte di Budapest. Il weekend non sarà dedicato solo alla massima categoria del motorsport: il circuito ospiterà infatti anche le emozionanti gare di Formula 2, Formula 3 e Porsche Supercup, offrendo un programma ricco e variegato per tutti gli appassionati. La telecronaca delle sessioni sarà curata da una squadra di commentatori esperti, che garantirà analisi tecniche approfondite e un racconto coinvolgente.

A completare l’esperienza, non mancheranno gli approfondimenti e le analisi post-gara, che arricchiranno ulteriormente la copertura di un fine settimana di grande interesse per il motorsport internazionale.