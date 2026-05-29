Sepp Kuss ha firmato un'impresa memorabile conquistando la diciannovesima tappa del Giro d’Italia, la durissima frazione dolomitica che ha condotto i corridori da Feltre ai Piani di Pezzè. Il ciclista si è imposto in solitaria, coronando una lunga giornata in fuga e dimostrando una straordinaria resistenza sulle salite più impegnative. Questa vittoria proietta Kuss nell’olimpo dei corridori capaci di trionfare in tutte le grandi corse a tappe, un risultato di prestigio che ne conferma il talento.

Il Trionfo Solitario di Kuss e il Podio di Tappa

Sul traguardo, alle spalle del vincitore, si è piazzato Derek Gee, autore di un'ottima prestazione che gli è valsa il secondo posto.

Il terzo gradino del podio è stato occupato da Giulio Ciccone, il quale, grazie ai punti conquistati, si è aggiudicato la prestigiosa maglia azzurra, simbolo del miglior scalatore del Giro.

La Classifica Generale: Vingegaard Saldo, Hindley Terzo

Nonostante l'emozione della tappa, la situazione nella classifica generale è rimasta sotto il fermo controllo di Jonas Vingegaard. Il detentore della maglia rosa ha gestito la corsa con autorità, senza attaccare direttamente ma mantenendo un vantaggio rassicurante sui suoi diretti avversari. La sua leadership non è mai stata messa in discussione, consolidando la sua posizione al vertice.

Nei primi due posti della graduatoria, la classifica è rimasta invariata, con Vingegaard saldamente in rosa e Felix Gall che ha mantenuto la seconda posizione.

Un significativo cambiamento si è verificato invece per il terzo posto: Jay Hindley, con una prestazione solida e ben calcolata, è riuscito a scavalcare Thymen Arensman, assicurandosi così un posto sul podio finale del Giro d’Italia. La sua scalata al terzo posto rappresenta un momento chiave per la classifica, ridefinendo le posizioni di vertice a poche tappe dalla conclusione.