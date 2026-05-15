La Commissione Arbitri Nazionale (CAN) ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 37ª giornata del campionato di Serie A, un turno cruciale per la corsa alla Champions League. L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha affidato le sfide di maggiore rilevanza a direttori di gara esperti. Tra le designazioni di spicco, Fabio Maresca dirigerà il derby Roma-Lazio, mentre Davide Massa sarà l'arbitro di Juventus-Fiorentina. Tutti gli incontri decisivi sono stati anticipati alle ore 12 di domenica, una scelta strategica per la contemporaneità delle gare che influenzeranno le posizioni europee.

Arbitri designati per le sfide chiave

Per il derby della Capitale tra Roma e Lazio, la direzione è stata assegnata a Fabio Maresca. Questa partita, di fondamentale importanza per la 37ª giornata, è in programma alle ore 12 di domenica, in linea con gli altri match rilevanti per la qualificazione alla Champions League. L'incontro tra Juventus e Fiorentina sarà diretto da Davide Massa. Le altre designazioni includono Francesco Fourneau per Pisa-Napoli, Simone Sozza per Genoa-Milan e Luca Zufferli per Como-Parma. La scelta di fischietti esperti sottolinea l'attenzione dell'AIA verso la regolarità e la trasparenza in un momento delicato.

La posta in gioco: corsa Champions

La 37ª giornata è un momento di massima importanza strategica per la corsa alla Champions League.

L'anticipo di tutte le gare alle ore 12 di domenica garantisce equità e suspence, con ogni risultato che avrà un impatto diretto sulla classifica. Le decisioni della Commissione Arbitri Nazionale, che ha selezionato fischietti di comprovata esperienza e affidabilità, riflettono la volontà dell'AIA di assicurare professionalità nella gestione di queste sfide cruciali, richiedono competenza e personalità.