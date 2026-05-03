La trentacinquesima giornata del campionato di Serie A si è conclusa con due pareggi a reti inviolate, Atalanta-Genoa e Como-Napoli. Questi risultati hanno avuto un impatto significativo, delineando nuovi scenari sia nella corsa all'Europa che nella lotta per lo scudetto. In particolare, il pari tra Como e Napoli apre la strada all'Inter, che ora vede più vicina la possibilità di conquistare il titolo nazionale.

Atalanta-Genoa: la Dea rallenta, il Grifone verso la salvezza

Allo stadio di Bergamo, l'incontro tra Atalanta e Genoa si è concluso senza gol, un esito che frena le ambizioni europee della Dea.

Nonostante un maggiore possesso palla e numerose iniziative offensive, la squadra di casa non è riuscita a superare la solida difesa ligure. Il Genoa, ben organizzato e attento, ha saputo contenere gli attacchi avversari, conquistando un punto prezioso che lo avvicina ulteriormente alla salvezza matematica. Per l'Atalanta, questo pareggio rappresenta un rallentamento nella corsa alle posizioni che contano in classifica, confermando una fase di difficoltà nel concretizzare le occasioni create.

Como-Napoli: un pari che avvicina l'Inter allo scudetto

Allo stadio Sinigaglia, anche la sfida tra Como e Napoli è terminata con un pareggio a reti inviolate. Nel corso del primo tempo, i lariani hanno creato alcune occasioni significative, mettendo sotto pressione la retroguardia partenopea, che tuttavia ha retto con efficacia.

La ripresa ha mantenuto un sostanziale equilibrio, con entrambe le formazioni incapaci di sbloccare il risultato. Questo 0-0, pur permettendo al Napoli di mantenere la propria posizione in classifica, assume un peso particolare per il campionato: il risultato, infatti, offre all'Inter l'opportunità di festeggiare la conquista dello scudetto già con un semplice pareggio nella prossima partita contro il Parma. Il match ha mostrato attenzione tattica da entrambe le parti, con il risultato finale che rispecchia l'equilibrio in campo.

I due pareggi a reti inviolate di questa giornata di Serie A hanno delineato scenari chiari: da un lato, l'Atalanta vede complicarsi il suo percorso verso l'Europa, mentre il Genoa può guardare con maggiore serenità alla permanenza nella massima serie. Dall'altro, il risultato di Como-Napoli ha un'influenza diretta sulla vetta della classifica, ponendo l'Inter a un passo dal traguardo finale del campionato.