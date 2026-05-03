Charles Leclerc ha concluso al terzo posto sia la sessione di qualifica che la gara Sprint del Gran Premio di Miami di Formula 1, un risultato che il pilota monegasco della Ferrari ha definito "buono" ma non sufficiente. Leclerc ha ammesso che la vettura non era "abbastanza veloce", operando "al limite" e mostrando un comportamento "un po’ strano" nonostante i recenti aggiornamenti. Il suo obiettivo è chiaro: "Dobbiamo migliorare un po’", ha dichiarato, puntando a un ulteriore passo avanti.

La prestazione complessiva di Leclerc a Miami, con un doppio terzo posto, sottolinea la competitività della Ferrari ma evidenzia anche la necessità di colmare il divario con i diretti rivali.

Il pilota ha enfatizzato l'urgenza di "fare un passo avanti in qualifica per avere carte migliori nel Gran premio", esprimendo una chiara determinazione a non accontentarsi e a cercare costantemente il miglioramento. La squadra di Maranello ha lavorato intensamente, introducendo numerose novità tecniche, inclusa l’ala rotante, che hanno contribuito a rendere la vettura più performante.

La Sprint di Miami: trionfo McLaren e le sfide in pista

La gara Sprint di Miami ha segnato il ritorno in auge della McLaren, con Lando Norris che ha dominato la mini-corsa, precedendo il compagno di squadra Oscar Piastri. Charles Leclerc ha conquistato il terzo posto, tentando nel finale di superare Piastri per la seconda posizione, ma senza successo.

Il monegasco ha riconosciuto l'efficacia degli aggiornamenti portati dalla Ferrari, ma ha anche evidenziato come "anche la McLaren ne ha portati", mantenendo alta la pressione sulla squadra. Norris, raggiante sul podio, ha commentato: "Bella gara e bella vittoria, anche se è solo una sprint. La squadra ha fatto un lavoro eccezionale a livello di aggiornamenti portati qui".

La corsa ha visto anche altri protagonisti in difficoltà: il leader del mondiale, Antonelli (Mercedes), ha chiuso sesto dopo essere stato penalizzato di due posizioni per track limits e di altri cinque secondi per aver superato la linea bianca del tracciato. Questo ha permesso a George Russell (Mercedes) di salire ai piedi del podio.

Max Verstappen (Red Bull) ha chiuso quinto, bloccando Lewis Hamilton (Mercedes) in settima posizione. Antonelli ha espresso il suo dispiacere per la partenza non all'altezza e la penalità, affermando: "Gara compromessa a quel punto. Dopo ero molto arrabbiato con me stesso e ho commesso troppi errori".

Prospettive Ferrari e il ricordo di Zanardi

Il weekend di Miami si è aperto con un momento di grande commozione: un ricordo sentito di Alex Zanardi, recentemente scomparso, con tutti i piloti schierati sul traguardo per un minuto di silenzio. Il tabellone sulla linea di partenza ha illuminato il nome e il volto dell’ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico. Questo omaggio ha preceduto l'azione in pista, dove il doppio terzo posto di Leclerc conferma la sua costanza e i progressi della Ferrari in questa fase della stagione.

La squadra di Maranello, pur avendo introdotto importanti aggiornamenti tecnici, si trova di fronte a una concorrenza agguerrita, con la McLaren che si è dimostrata particolarmente reattiva. In un episodio di sportività, Leclerc ha voluto scusarsi con Antonelli per un team radio "duro" durante la gara, segno della tensione e della determinazione che animano i protagonisti del Mondiale. La classifica vede Russell salire a sette punti dal leader Antonelli, mentre Leclerc si trova a venti punti dal pilota bolognese. Il focus per la Ferrari resta sul miglioramento delle performance in qualifica, un elemento cruciale per poter ambire al vertice della Formula 1 nella gara domenicale.