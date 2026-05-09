Jannik Sinner ha inaugurato con successo il suo percorso agli Internazionali di Roma, imponendosi sull’austriaco Sebastian Ofner nel secondo turno del prestigioso torneo. L’altoatesino ha dimostrato ancora una volta il suo eccellente stato di forma e la solidità che lo contraddistingue in questa stagione, chiudendo il match con il punteggio di 6-3 6-4.

La partita, disputata sulla terra rossa del Foro Italico, ha visto Sinner gestire con autorevolezza ogni fase dell’incontro, senza concedere all’avversario nemmeno una palla break. Questa vittoria gli apre le porte del turno successivo, dove attende il vincitore della sfida tra Alexei Popyrin e Jakub Mensik.

Al termine dell'incontro, Sinner ha espresso la sua soddisfazione: "È una sensazione incredibile essere di nuovo qui. Nel primo match la cosa più importante è non perdere; poi il livello arriverà. Sono molto felice di essere qui, è sempre stato un torneo speciale per me. Ogni anno, quando torno, rifletto sull’anno passato. Tante cose possono cambiare in un anno. Sono felice e vediamo cosa succede nel prossimo turno. Ogni situazione, ogni settimana, ogni torneo, è molto diversa. Cerco di entrare di nuovo in un buon ritmo di partite, anche se ho giocato molto negli ultimi mesi".

La solida prestazione di Sinner a Roma

La performance di Sinner contro Ofner è stata caratterizzata da una grande solidità e precisione.

L’italiano ha dominato al servizio, vincendo l’82% dei punti con la prima e il 71% con la seconda, senza mai affrontare una palla break. Ha concluso l’incontro con un bilancio di 19 colpi vincenti e solamente 16 errori non forzati, evidenziando la sua capacità di mantenere alta la concentrazione nei momenti cruciali.

Il suo abbigliamento completamente nero durante il match gli è valso l’ormai celebre soprannome di "Darth Sinner" tra gli appassionati presenti sugli spalti, un segno distintivo che ne sottolinea la presenza imponente in campo.

I numeri di una stagione da record

Jannik Sinner, attuale numero uno del mondo, sta vivendo una stagione straordinaria. Non subisce una sconfitta dal 19 febbraio 2026, accumulando una striscia impressionante di 24 vittorie consecutive.

Questo percorso trionfale include la conquista di quattro titoli e una serie di successi nei prestigiosi tornei Masters 1000. Sulla terra battuta, in particolare, Sinner è ancora imbattuto nel 2026, con un bilancio impeccabile di 12 vittorie a zero.

L’obiettivo dichiarato per il tennista altoatesino è ora la conquista del titolo romano, l’unico Masters 1000 che ancora manca nella sua ricca bacheca, un traguardo che lo motiverà ulteriormente davanti al pubblico di casa.

Statistiche e primati dell'azzurro

Analizzando più a fondo le statistiche, emerge un quadro di dominio assoluto. Dalla sua sconfitta a Cincinnati nel 2023 contro Dusan Lajovic, Sinner ha inanellato 37 vittorie consecutive nei primi turni dei tornei.

Inoltre, ha ottenuto 56 successi di fila contro avversari classificati fuori dalla top-50 mondiale, a testimonianza della sua costante superiorità.

La sua striscia di 29 vittorie consecutive nei tornei Masters 1000 eguaglia il record storico di Roger Federer e lo avvicina ulteriormente al primato assoluto detenuto da Novak Djokovic. Questi dati non solo confermano la crescita esponenziale e la continuità di rendimento dell’azzurro, ma rafforzano anche la sua posizione di favorito per il titolo agli Internazionali di Roma, con la piena consapevolezza di poter ambire al massimo risultato davanti al suo pubblico.