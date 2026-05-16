Jannik Sinner ha conquistato la finale degli Internazionali di Roma per il secondo anno consecutivo, superando Daniil Medvedev in una semifinale intensa e ricca di colpi di scena, segnata anche dalle interruzioni per maltempo. Il match, iniziato ieri e sospeso per pioggia sul punteggio di 4-2 nel terzo set, si è concluso oggi con la vittoria dell’azzurro per 6-2, 5-7, 6-4. Ora Sinner affronterà in finale il norvegese Casper Ruud, con la concreta possibilità di riportare il prestigioso titolo in Italia dopo cinquant’anni.

La partita ha visto Sinner partire con grande determinazione, aggiudicandosi il primo set per 6-2 in modo perentorio.

Tuttavia, Medvedev ha saputo reagire con forza nel secondo parziale, imponendosi per 7-5 e portando la sfida al decisivo terzo set. Qui, l'italiano ha dovuto affrontare e annullare due match point dell’avversario, dimostrando grande resilienza prima di chiudere l'incontro con un rovescio vincente in diagonale.

La semifinale è stata caratterizzata anche da momenti di tensione sugli spalti del Foro Italico, dove i tifosi hanno espresso il loro disappunto per la ripresa posticipata e per le modalità di accesso regolate in base al tipo di biglietto. Durante la partita, Sinner ha mostrato segni di nervosismo e ha dovuto gestire un problema fisico alla coscia, ma è riuscito a mantenere una concentrazione esemplare nei momenti più critici.

Le dichiarazioni di Sinner e la posta in gioco della finale

Al termine dell’incontro, un visibilmente soddisfatto Sinner ha condiviso le sue emozioni: “Ieri non ho quasi dormito. Grazie per il supporto, ora riposerò ma sono contento... Questo è un campo speciale... L’anno scorso la finale non è andata come volevamo. Ci riproviamo.” Ha poi approfondito la sua esperienza: “È stata una sfida molto diversa. Nella notte non faccio mai fatica a dormire, ma ieri sera sì. Il terzo set era quasi finito, ma non sai mai cosa può succedere. È quasi un nuovo inizio. Sono felice di come sono riuscito a gestire. Ogni partita, ogni settimana, anche se l’avversario è lo stesso, è diversa. Sono contentissimo di poter giocare la finale in casa.

Ora voglio riposare per arrivare al meglio a domani.”

La finale contro Ruud non è solo una partita, ma un’occasione storica per il tennis italiano: Sinner è infatti il primo italiano a raggiungere due finali consecutive agli Internazionali di Roma. In caso di vittoria, sarebbe il primo a trionfare dal lontano 1976, un traguardo che lo proietterebbe ulteriormente nell'olimpo dei grandi. Le quote lo indicano già come il netto favorito per la conquista del titolo.

L'analisi del match e le prospettive per il titolo

La semifinale, un vero e proprio spartiacque tra le oltre due ore di gioco della prima giornata e il rapido quarto d’ora della ripresa, ha evidenziato la capacità di Sinner di mantenere la calma e la lucidità nei momenti cruciali.

Dopo un primo set dominato, Medvedev ha innalzato notevolmente il suo livello nel secondo parziale, mettendo a dura prova l'azzurro. Tuttavia, Sinner ha saputo reagire con sagacia e chiudere la partita con straordinaria determinazione.

La finale contro Ruud, che ha superato Darderi in semifinale, si preannuncia come un banco di prova fondamentale per l'azzurro. Questa sfida potrebbe permettere a Sinner di completare il prestigioso “cerchio” dei Masters 1000, avendo già ottenuto successi negli altri tornei di questa categoria nel circuito ATP.

La contesa con Ruud rappresenta, in sintesi, l’opportunità per Sinner di scrivere una nuova pagina nella storia del tennis italiano, ponendo fine a un digiuno che dura da mezzo secolo e confermando, ancora una volta, la sua inarrestabile crescita tra i grandi campioni del circuito internazionale.