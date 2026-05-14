Jannik Sinner ha conquistato l'accesso alle semifinali degli Internazionali d'Italia a Roma, superando nei quarti di finale Andrey Rublev con un netto 6-2, 6-4. L'incontro sul Campo Centrale del Foro Italico ha visto l'azzurro dimostrare la sua superiorità.

La performance dominante e i record

Il numero uno del mondo ha dominato l'incontro, chiudendo in circa un'ora e mezza e confermando la sua straordinaria forma. Con questa vittoria, Sinner ha stabilito un nuovo record nei tornei Masters 1000, raggiungendo 32 successi consecutivi e superando il precedente primato di Novak Djokovic.

Un traguardo che ne conferma l'ascesa nel tennis mondiale.

Le dichiarazioni e le prospettive

«Sono contento, un torneo molto speciale e che vuol dire tanto. Domani c’è un’altra partita molto tosta e fisica, cerco di recuperare al meglio ed essere pronto», ha commentato Sinner a caldo dopo il match. Il successo rappresenta l'ottava vittoria in undici confronti diretti con Rublev e segna il secondo anno consecutivo in cui Sinner raggiunge le semifinali al Foro Italico, confermando l'eccellenza nel torneo di casa.

Statistiche e il prossimo avversario

La vittoria in un'ora e trentuno minuti ha confermato la solida performance dell'azzurro. Il match ha segnato la sua 50ª semifinale nel circuito maggiore e la sesta consecutiva in un Masters 1000. Il prossimo avversario sarà il vincente del confronto tra Daniil Medvedev e Martin Landaluce, promettendo un'altra sfida di alto livello.