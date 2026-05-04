Jannik Sinner, l'attuale numero uno al mondo, è giunto a Roma alle 14:40 a bordo di un jet privato, atterrato all'aeroporto di Ciampino. Il tennista, reduce dal trionfo al Masters 1000 di Madrid, si appresta ora a prendere parte agli Internazionali di Roma, uno degli eventi più attesi della stagione sulla terra rossa.

Sinner ha viaggiato in compagnia della famiglia e dei suoi due allenatori, Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Al suo arrivo, il campione si è mostrato con un cappello scuro, giacca e maglia bianche, pantaloni lunghi blu e scarpe arancioni.

Una decina di tifosi lo attendeva, speranzosa di ottenere un autografo; tuttavia, il tennista ha preferito non fermarsi, salendo rapidamente a bordo di una delle quattro auto del corteo che lo ha condotto verso il centro della Capitale.

Gli Internazionali di Roma: un obiettivo primario

Dopo il recente successo a Madrid, Sinner ha già focalizzato l'attenzione sul suo prossimo grande traguardo: la conquista del titolo agli Internazionali di Roma. Questo torneo riveste per lui un'importanza particolare, trattandosi dell'unico Masters 1000 che ancora manca nella sua prestigiosa bacheca. Il legame tra Sinner e la Capitale è sbocciato nel 2019, quando, a soli diciassette anni, riuscì a imporsi sull'americano Johnson di fronte a un pubblico già entusiasta e caloroso.

La presenza di Sinner nella Capitale accende l'entusiasmo degli appassionati italiani, che attendono con trepidazione di vederlo protagonista sulla terra rossa di casa. Il tennista, riconosciuto per il suo pragmatismo e la notevole capacità di gestire le energie nei momenti cruciali, si prepara ora ad affrontare una delle sfide più significative della stagione.

Un percorso di crescita costante

Il recente trionfo a Madrid ha ulteriormente confermato la crescita costante di Sinner, che ora mira a completare il suo percorso nei Masters 1000 proprio nella Capitale. L'obiettivo è inequivocabile: aggiungere il prestigioso torneo capitolino alla sua lista di successi e consolidare il proprio ruolo di leader indiscusso nel tennis mondiale. La città si prepara ad accoglierlo e a sostenerlo con fervore in questa nuova, entusiasmante avventura.