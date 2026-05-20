Il Southampton è stato clamorosamente escluso dalla finale dei playoff di Championship, che avrebbe potuto garantirgli la promozione in Premier League. La decisione, presa dalla English Football League (EFL), è giunta dopo che il club ha ammesso di aver spiato gli allenamenti di ben tre squadre rivali nel corso della stagione. Questa grave violazione ha avuto un impatto immediato e significativo: il Middlesbrough, precedentemente eliminato in semifinale, è stato reintegrato e si preparerà ad affrontare l’Hull City sabato prossimo a Wembley, in una partita che deciderà l'accesso alla massima serie inglese.

L'Incidente e le Accuse di "Spygate"

La vicenda, ormai nota come “Spygate”, è venuta alla luce in seguito a una denuncia formale del Middlesbrough. Il club aveva segnalato la presenza sospetta di un membro dello staff del Southampton durante un allenamento a porte chiuse, proprio alla vigilia della cruciale semifinale playoff. Nello specifico, si è scoperto che lo stagista analista William Salt avrebbe osservato la seduta da una posizione sopraelevata, utilizzando un telefono cellulare per filmare e indossando auricolari, suggerendo una possibile trasmissione in diretta delle immagini. L'EFL ha contestato al Southampton non solo la violazione del principio di “massima buona fede” che dovrebbe regolare i rapporti tra i club, ma anche la specifica norma che proibisce categoricamente di osservare gli allenamenti degli avversari nelle 72 ore che precedono una partita.

L'indagine ha rivelato che le violazioni riguardavano non solo il Middlesbrough, ma anche l'Oxford United e l'Ipswich Town.

Le Gravi Conseguenze Sportive ed Economiche

Le ripercussioni per il Southampton sono state severe e multiple. Oltre all'esclusione immediata dalla finale dei playoff, il club dovrà affrontare una penalizzazione di quattro punti nel prossimo campionato, un handicap non indifferente per la stagione 2026-2027. Questa sanzione ha stravolto la corsa alla promozione: il Middlesbrough è stato prontamente reintegrato e si giocherà l'accesso alla Premier League contro l’Hull City. La posta in gioco è elevatissima: la promozione nella massima serie inglese è stimata fruttare almeno 110 milioni di sterline in termini di ricavi televisivi, una cifra che evidenzia la portata economica di questa esclusione.

Reazioni e il Futuro del Club

La decisione ha scatenato una forte ondata di rabbia e incredulità tra i tifosi dei Saints, che hanno giudicato la penalizzazione eccessivamente sproporzionata rispetto all'infrazione. Il club, dal canto suo, ha già annunciato l'intenzione di presentare ricorso contro quella che considera una decisione disciplinare troppo severa. Nel frattempo, l'ombra dello “Spygate” si allunga sulla reputazione del Southampton, un club che aveva investito oltre 100 milioni di sterline con l'obiettivo dichiarato di un ritorno immediato in Premier League. Una commissione disciplinare indipendente ha confermato l'esclusione, basandosi sull'ammissione di "molteplici violazioni del regolamento EFL relative alle riprese non autorizzate degli allenamenti di altre squadre", consolidando la posizione dell'EFL.