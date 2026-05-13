L'Udinese ha ottenuto una vittoria fondamentale all'Unipol Domus, superando il Cagliari per 2-0 e rinviando la festa salvezza dei sardi. Le reti decisive, entrambe siglate nella ripresa, portano la firma di Buksa e Gueye, portando i friulani a quota cinquanta punti.

La svolta decisiva nella ripresa

La svolta è arrivata nella ripresa. Al cinquantacinquesimo minuto, Buksa ha sbloccato il risultato con un opportunistico tap-in sotto porta, su azione di Kamara e Solet. Il raddoppio, che ha chiuso la partita, è arrivato nei minuti di recupero: Gueye ha insaccato su un preciso assist di Davis, chiudendo la contesa.

Implicazioni in classifica

Il successo è di notevole importanza per l'Udinese, che raggiunge quota cinquanta punti e il nono posto in classifica. Per il Cagliari, invece, la sconfitta casalinga significa dover ancora attendere la certezza matematica della permanenza in Serie A. I rossoblù, vicini all'obiettivo, dovranno attendere, mantenendo alta la tensione.

L'andamento tattico del match

Nel primo tempo, il Cagliari ha avuto diverse occasioni, ma l'Udinese ha resistito con una difesa solida e un portiere attento. Nel secondo tempo, la squadra di Runjaic ha sfruttato fisicità e qualità per ribaltare il match. Nonostante l'impegno, il Cagliari non è riuscito a trovare la rete, rimandando la tanto attesa festa per la salvezza.