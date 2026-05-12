La Federazione ha ufficializzato la designazione arbitrale per l'attesissima finale di Coppa Italia, che vedrà confrontarsi Lazio e Inter. L'incontro, in programma domani sera allo stadio Olimpico di Roma con calcio d'inizio alle ore 21, sarà diretto da Marco Guida, fischietto della sezione di Torre Annunziata. Questa nomina rappresenta un momento di grande rilievo per il direttore di gara, chiamato a gestire una delle sfide più prestigiose del calcio italiano.

La squadra arbitrale che affiancherà Guida in campo è stata definita nei minimi dettagli per garantire la massima regolarità dell'evento.

Come assistenti di linea sono stati designati Alassio e Baccini, figure esperte che avranno il compito di supportare il direttore di gara nelle decisioni sul fuorigioco e sulle rimesse laterali. Il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Zufferli, pronto a intervenire in caso di necessità e a gestire le panchine. Per quanto riguarda la tecnologia di supporto, il sistema VAR (Video Assistant Referee) sarà affidato a Mazzoleni, mentre Di Paolo opererà come AVAR (Assistant Video Assistant Referee), assicurando un controllo supplementare sulle azioni chiave della partita.

Marco Guida al debutto in una finale di Coppa Italia

La scelta di affidare la direzione di questa importante finale a Marco Guida sottolinea la fiducia riposta nelle sue capacità e nella sua esperienza.

Per il fischietto di Torre Annunziata, infatti, si tratta della prima finale di Coppa Italia della sua carriera, un traguardo che ne consacra il percorso professionale. La partita non è solo un evento sportivo di grande richiamo, ma anche l'occasione per assegnare uno dei trofei nazionali più ambiti, rendendo la responsabilità del direttore di gara ancora più significativa.

Nel corso della stagione attuale, Guida ha già dimostrato la sua autorevolezza e competenza dirigendo un totale di sedici incontri tra Serie A e Coppa Italia. Tra questi, spicca una gara degli ottavi di finale di Coppa Italia che ha visto protagoniste proprio la Lazio e il Milan, disputata anch'essa all'Olimpico. Questo precedente, in un contesto di alta tensione, ha fornito a Guida un'ulteriore opportunità per affinare la sua gestione delle partite decisive.

Analizzando i precedenti con le due finaliste, emerge un bilancio interessante. Marco Guida ha già arbitrato la Lazio in quattro occasioni in questa stagione, con un esito favorevole per i biancocelesti che hanno ottenuto tre vittorie e un pareggio. Per quanto riguarda l'Inter, il direttore di gara ha diretto due partite, e in entrambe le occasioni i nerazzurri sono usciti vittoriosi. Questi dati confermano un trend positivo per entrambe le formazioni quando Guida è il fischietto, suggerendo una certa familiarità e un equilibrio nella sua direzione di gara nei confronti delle due squadre.

La finale di domani sera rappresenta, in definitiva, un momento culminante per la carriera di Marco Guida.

Affrontare una partita di tale portata, che deciderà l'assegnazione di un trofeo nazionale, è un passo fondamentale che lo proietta tra i direttori di gara di riferimento nel panorama calcistico italiano. La sua prima esperienza in una finale di Coppa Italia sarà senza dubbio un banco di prova importante, ma anche un'opportunità per lasciare il segno in una delle serate più importanti della stagione.