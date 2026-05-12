I Los Angeles Lakers salutano la stagione NBA dopo essere stati eliminati al secondo turno dei playoff. La squadra californiana ha subito una netta sconfitta per 4-0 contro gli Oklahoma City Thunder, che hanno dimostrato una superiorità schiacciante. L'ultima partita della serie, disputata in California, ha visto i Thunder imporsi con il punteggio di 115-110, confermando la loro supremazia e ponendo fine al percorso dei Lakers. Questa eliminazione riaccende i dubbi sul futuro di LeBron James, il campione 41enne che, senza un contratto per la prossima stagione, non ha escluso un possibile ritiro dal basket professionistico.

Alla sua ventitreesima stagione nel campionato di basket americano, LeBron James ha comunque offerto una prestazione di rilievo nell'ultima sfida, chiudendo con 24 punti e 12 rimbalzi. Nonostante l'impegno in campo, il "Re" ha espresso incertezza riguardo al suo percorso futuro. "Non so cosa mi riserva il futuro. Farò un passo indietro, parlerò con la mia famiglia, analizzerò le cose e, quando sarà il momento, saprete cosa ho deciso", ha dichiarato. Durante l'anno, James non aveva mai toccato pubblicamente l'argomento del suo ritiro o di un possibile trasferimento, ma ora le voci di mercato si intensificano, ipotizzando un suo approdo a Cleveland o ai Golden State Warriors per quella che potrebbe essere una passerella finale nella sua illustre carriera.

La dominanza dei Thunder e il futuro incerto dei Lakers

Gli Oklahoma City Thunder hanno dominato la serie contro i Lakers, imponendosi con autorità in tutte le quattro sfide. Nell'ultima gara, la squadra ha brillato grazie alle prestazioni di Shai Gilgeous-Alexander, autore di 35 punti e otto assist, e di Ajay Mitchell, che ha contribuito con 28 punti. Il canestro decisivo è stato realizzato da Chet Holmgren a soli 35 secondi dalla sirena finale, capitalizzando gli errori dei giocatori dei Lakers nelle ultime possessioni. I Thunder, che si confermano campioni in carica, proseguono il loro cammino nei playoff da imbattuti e ora godranno di una settimana di riposo, in attesa di conoscere la loro avversaria nella finale di Conference.

Per i Los Angeles Lakers, l'eliminazione segna la fine di una stagione complessa. La squadra aveva già dovuto affrontare l'assenza di Luka Dončić, infortunato da aprile, riuscendo comunque a superare i Houston Rockets nel primo turno. Tuttavia, la superiorità degli Oklahoma City Thunder si è rivelata insormontabile, come già accaduto nella stagione regolare, dove i Lakers erano stati sconfitti 4-0. La franchigia di Los Angeles si prepara ora a un'estate di profondi cambiamenti: ben nove giocatori, tra cui elementi chiave come Rui Hachimura, Deandre Ayton, Marcus Smart e Luke Kennard, sono in scadenza di contratto. La potenziale partenza di LeBron James e Austin Reaves potrebbe inoltre liberare un significativo margine salariale, aprendo la strada a una ricostruzione mirata attorno a Dončić.

Equilibrio nella serie tra Cavaliers e Pistons

Nel frattempo, nell'altra semifinale di Conference, la serie tra i Cleveland Cavaliers e i Detroit Pistons si mantiene in perfetto equilibrio. I Cavaliers hanno pareggiato i conti, portando il risultato sul 2-2, grazie a una vittoria per 112-103. Il grande protagonista della serata è stato Donovan Mitchell, che ha messo a segno ben 43 punti, di cui 39 concentrati negli ultimi due quarti di gioco, dimostrando una performance eccezionale. Nonostante gli sforzi, i 24 punti di Caris LeVert e i 19 di Cade Cunningham non sono stati sufficienti per i Pistons, che ora si preparano a ospitare gara 5, cruciale per le sorti della serie.