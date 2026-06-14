Il commissario tecnico di Curaçao, Dick Advocaat, ha affrontato con notevole serenità la pesante sconfitta per 7-1 subita contro la Germania all’esordio ai Mondiali. Il tecnico olandese ha dichiarato con fermezza che “non c’è da vergognarsi” di fronte a un avversario di tale calibro, sottolineando l'enorme divario economico tra le due nazionali.

Advocaat ha infatti evidenziato la disparità di valori in campo, affermando che la Germania “vale 850 milioni” di euro, mentre la sua squadra, Curaçao, si attesta sui “25 milioni”. Una differenza che, a suo dire, giustifica ampiamente il risultato, pur nella sua severità.

L'analisi di Advocaat dopo la sconfitta

Nonostante il punteggio sia stato inequivocabile, l'allenatore ha accolto l'esito con uno spirito pragmatico e positivo. “Loro erano semplicemente troppo forti e, in aggiunta, abbiamo concesso loro alcuni gol facili,” ha spiegato Advocaat. “Un 7-1 è ovviamente un risultato pesante e dobbiamo fare in modo che nessuno si scoraggi, ma personalmente non sono eccessivamente preoccupato.”

Il commissario tecnico ha voluto rimarcare l'importanza storica della qualificazione a questo prestigioso torneo. “Quello che abbiamo realizzato per qualificarci è già un traguardo incredibile. E dobbiamo esserne pienamente consapevoli,” ha aggiunto, invitando i suoi giocatori a mantenere alta la motivazione.

Con uno sguardo alle prossime sfide, Advocaat ha concluso: “Dobbiamo solo disputare un grande torneo. Anche se non dovessimo riuscire a compiere un’impresa nelle prossime partite, saremo comunque felici e orgogliosi di aver partecipato al più grande evento calcistico del mondo.”

Un debutto mondiale all'insegna dell'orgoglio

La partita contro la Germania ha segnato l'esordio assoluto di Curaçao nella fase finale dei Mondiali. Nonostante la goleada subita, il messaggio di Advocaat è stato chiaro: trasmettere orgoglio e fiducia alla squadra, esortandola a non perdere la speranza e a valorizzare l'eccezionale traguardo raggiunto con la qualificazione.

La sfida si è svolta a Houston, dove la Germania ha dominato nel Gruppo E dei Mondiali 2026.

La nazionale caraibica, pur al suo debutto, è riuscita a segnare un gol storico, dimostrando carattere e determinazione nonostante l'evidente superiorità tecnica e tattica dei "panzer tedeschi".

Il ct Advocaat, all'età di 78 anni, detiene il primato di allenatore più anziano presente al torneo. La sua esperienza è stata fondamentale nel guidare la squadra, enfatizzando l'importanza di vivere l'esperienza mondiale con gioia e impegno, al di là dei singoli risultati sul campo.