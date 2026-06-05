La Lega Serie A e l’Associazione Italiana Calciatori (AIC) hanno consolidato una rinnovata sintonia, dando vita a una partnership strategica per l'organizzazione del Gran Galà del Calcio. L'edizione di quest'anno si preannuncia storica, poiché si terrà per la prima volta nella prestigiosa cornice della Scala di Milano il prossimo 2 settembre. Sarà una serata-evento che vedrà fondersi lo spettacolo con la passerella dei grandi protagonisti del campionato, culminando nella celebrazione dei migliori giocatori della stagione attraverso importanti riconoscimenti.

Il Gran Galà sbarca alla Scala di Milano

L'appuntamento del 2 settembre segna un cambio di scenario significativo per il Gran Galà del Calcio. Per la prima volta nella sua storia, l'evento si svolgerà presso il celebre teatro milanese, la Scala, un luogo simbolo di cultura e prestigio riconosciuto a livello internazionale. Questa scelta unisce la tradizione artistica e l'eleganza del teatro con la celebrazione dei talenti che hanno animato il campionato, promettendo un'esperienza unica e memorabile per tutti i partecipanti e gli spettatori.

Organizzazione e visione dell'evento

La serata è frutto dell'organizzazione congiunta dell’AIC e della produzione di Gianluca Cannizzo per Wonder Project. La collaborazione si estende a Demetrio Albertini, che con la sua agenzia DA agenzia di sport, marketing ed eventi, contribuisce a definire il format.

L'obiettivo è creare un evento che sappia coniugare al meglio lo spettacolo e il riconoscimento sportivo, offrendo una vetrina d'eccezione ai migliori calciatori della stagione. L'intento è valorizzare le eccellenze del calcio italiano in un contesto di grande risonanza mediatica e culturale.

Il contributo di Wonder Project e DA agenzia

La produzione del Gran Galà del Calcio AIC vanta un consolidato percorso con Wonder Project, che in passato ha già curato diverse edizioni dell'evento. L'agenzia, affiancando l'Associazione Italiana Calciatori e la DA agenzia di Demetrio Albertini, ha sempre contribuito a un format che unisce narrazione, spettacolo e innovazione. L'edizione del 2025, ad esempio, ha visto Wonder Project come produttore, confermando il successo dell'evento come appuntamento istituzionale di rilievo nel panorama sportivo italiano. Questa continuità assicura un'elevata qualità nella realizzazione e nella gestione di ogni dettaglio della serata.