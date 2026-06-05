Il tennista italiano Matteo Arnaldi è stato costretto a un doloroso ritiro dalla semifinale del Roland Garros. La decisione, annunciata dallo stesso atleta, è giunta a causa di un improvviso e debilitante mal di stomaco, insorto «da ieri sera». Arnaldi ha definito la situazione «difficile da accettare», ma ha sottolineato l'impossibilità di proseguire, non riuscendo né a muoversi, né a mangiare o bere.

Le ragioni del ritiro e il rammarico di Arnaldi

Il malessere che ha colpito Arnaldi è stato descritto come un possibile virus. «Sinceramente, non ho idea.

Credo sia un virus, perché avevo molto freddo e ho avuto febbre durante il giorno. Ma non lo so. So solo che non posso muovermi, non posso mangiare e non posso bere, quindi davvero non c’era alcuna possibilità di giocare», ha dichiarato il tennista, esprimendo il suo profondo rammarico. Ha voluto inoltre manifestare il suo dispiacere per il pubblico: «Mi dispiace molto per tutta la gente che ha comprato i biglietti e per tutti gli italiani venuti a vederci». Nonostante la delusione personale, Arnaldi ha riconosciuto il lato positivo per il suo avversario: «Mi fa piacere per lui (Cobolli) perché giocherà la finale, ma allo stesso tempo sento che non abbiamo potuto disputare il match. È duro essere qui».

Cobolli in finale: stima e solidarietà per il connazionale

Il ritiro di Arnaldi ha di fatto consegnato a Flavio Cobolli, suo connazionale e amico, il passaggio diretto alla finale del prestigioso torneo parigino. Cobolli ha subito espresso parole di grande rispetto e affetto nei confronti di Arnaldi, evidenziando le sue qualità non solo come atleta ma anche come persona. «Solo devi essere orgoglioso di quello che hai fatto e di come lo hai fatto. Per me sei un esempio per il modo in cui ti comporti. Cerco di imitarlo un po’, soprattutto fuori dal campo. Dentro, ognuno segue la propria strada, ma fuori sei esattamente l’esempio di un atleta e di un professionista eccellente», ha affermato Cobolli, mostrando grande sportività.

Ha poi aggiunto, con un tono di sincera solidarietà: «Ti auguro il meglio. Mi dispiace molto per quello che è successo oggi e sono sicuro che avremmo disputato una grande battaglia, come quelle a cui siamo abituati. Spero – e ne sono certo – che ci sarà un’altra occasione per far valere questo risultato».

Un torneo segnato dai ritiri

Questo sfortunato episodio per Arnaldi si inserisce in un contesto già segnato da un altro importante ritiro nel corso del torneo. In precedenza, Matteo Berrettini si era ritirato nei quarti di finale a causa di un infortunio all’anca, aprendo proprio la strada ad Arnaldi verso la sua prima storica semifinale Slam. Il ripetersi di ritiri per problemi fisici in fasi così avanzate di un torneo di tale calibro è un evento insolito e sottolinea la vulnerabilità del corpo degli atleti, anche nei momenti di massima preparazione e forma agonistica, evidenziando come la salute possa influenzare in modo determinante le performance sportive ai massimi livelli.