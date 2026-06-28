Carlos Alcaraz, numero due del ranking mondiale, ha mostrato segnali concreti di recupero dall’infortunio al polso destro, dopo circa due mesi di stop. Il tennista spagnolo, fermatosi durante l’ATP 500 di Barcellona, ha pubblicato un video sui social in cui si allena nuovamente impugnando la racchetta con la mano destra, un passo significativo nel recupero.

Finora, Alcaraz aveva palleggiato solo con la mano sinistra per evitare sforzi. Il ritorno a impugnare la racchetta con la mano dominante segna una svolta significativa, accolta con entusiasmo.

Assente a Wimbledon, punta al rientro durante la tournée nordamericana sul cemento, per essere competitivo ai Masters 1000 di Montreal e Cincinnati e, successivamente, agli US Open, che iniziano il 31 agosto.

Il ritorno del campione e l'impatto sul circuito

Nel video, Alcaraz appare sorridente e determinato, con un look insolito. La pubblicazione, accompagnata da emoji di emozione, riflette il sentimento dei suoi sostenitori, desiderosi di rivederlo. La sua assenza ha lasciato spazio al dominio di altri giocatori come Jannik Sinner.

L’infortunio al polso destro lo aveva costretto a rinunciare ai Masters 1000 di Madrid e Roma, e ai Grand Slam Roland Garros e Wimbledon. Il video rappresenta un messaggio di fiducia per il futuro; pur non essendo il recupero concluso, il ritorno a colpire di diritto è un passo fondamentale verso il pieno rientro in campo.

Obiettivi futuri: la tournée nordamericana

Alcaraz e il suo staff si concentreranno sulla preparazione per la stagione sul cemento nordamericano. L’obiettivo è raggiungere la piena forma per i tornei di Montreal e Cincinnati, cruciali per gli US Open. Il video ha riacceso l’entusiasmo tra i fan e ha inviato un segnale positivo anche agli avversari, che attendono il suo ritorno per confrontarsi.

Dopo terra ed erba, la stagione si sposterà sulle superfici dure, dove Alcaraz spera di tornare protagonista. Il suo recupero è seguito con grande attenzione dal mondo del tennis, che lo vede tra i principali protagonisti del circuito.