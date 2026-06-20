Nella prima giornata della Finale Oro dei Campionati di Società Assoluti a Rieti, Andy Diaz ha dominato la gara di salto triplo, realizzando un impressionante 17,24 metri. L'atleta, seguito con attenzione allo stadio Guidobaldi dal suo coach Fabrizio Donato, dalla nonna Milagros, dalla fidanzata Valentina e dal suo team di allenamento, ha dimostrato un'eccellente forma fisica, necessitando di soli due salti per assicurarsi la vittoria. Tra gli spettatori d'eccezione, anche il campione olimpico Marcell Jacobs, accompagnato dal suo allenatore Paolo Camossi, ha assistito alla competizione.

Sul podio, alle spalle di Diaz, si sono classificati Simone Biasutti, con una misura di 16,61 metri (con vento contrario di –0.4), e Federico Bruno, che ha conquistato il terzo posto con un nuovo primato personale di 16,37 metri (+1.2). Questa gara di triplo ha rappresentato uno dei momenti più attesi e spettacolari della giornata inaugurale, che ha visto scendere in campo e in pedana molti dei più talentuosi atleti italiani.

Altri risultati di spicco dalla Finale Oro

La giornata di competizioni a Rieti ha regalato numerosi altri risultati di rilievo. Nei 100 ostacoli, Celeste Polzonetti ha fermato il cronometro a 12.94 secondi. Grande interesse ha suscitato il duello serrato nei 400 metri femminili tra Alice Mangione e Alessandra Bonora, che hanno concluso la loro prova con tempi quasi identici, rispettivamente 51.77 e 51.79 secondi.

Nella marcia 10.000 metri, Francesco Fortunato ha prevalso su Massimo Stano, tagliando il traguardo in 38:48.31 contro i 38:53.75 del suo avversario.

Al termine di questa prima giornata di gare, la classifica provvisoria per lo scudetto femminile vede in testa le "leonesse" dell'Atletica Brescia 1950 con 106 punti, determinate a conquistare il loro ottavo titolo consecutivo. Nella categoria maschile, l'Athletic Club 96 Alperia Bolzano e l'Atletica Firenze Marathon si trovano appaiate a 99 punti, con il club fiorentino che punta a bissare il successo del 2023.

Il palcoscenico della Finale Oro e i suoi protagonisti

La Finale Oro dei Campionati di Società si conferma come uno degli appuntamenti più importanti del calendario atletico italiano, riunendo i dodici migliori club maschili e i dodici migliori club femminili in una vibrante lotta per lo scudetto.

Oltre all'eccellente prestazione di Andy Diaz, la manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi azzurri di primo piano, tra cui Leonardo Fabbri nel getto del peso e il campione olimpico Massimo Stano nella marcia. Le pedane hanno accolto anche atleti di calibro internazionale come Kyron McMaster, impegnato nei 400 ostacoli, e Daisy Osakue nel lancio del disco. La presenza di giovani talenti emergenti accanto a campioni affermati sottolinea l'elevato valore tecnico e agonistico della competizione, che si svolge in contemporanea anche a Modena e Borgo Valbelluna per le finali Argento e Bronzo.

L'evento di Rieti si consolida così come un punto di riferimento essenziale per l'atletica nazionale, offrendo uno spettacolo di alto livello e risultati significativi. Club e atleti sono pronti a scrivere nuove pagine nella storia della stagione agonistica, con l'obiettivo di raggiungere i massimi traguardi.