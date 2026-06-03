Una vera e propria impresa storica quella compiuta da Flavio Cobolli al Roland Garros. Il tennista romano ha superato il canadese Félix Auger-Aliassime con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, centrando così per la prima volta in carriera la semifinale di un torneo del Grande Slam. Una vittoria che non solo lo proietta tra i migliori quattro del prestigioso torneo parigino, ma che garantisce anche la presenza di un tennista italiano nella finale.

Cobolli ha saputo ribaltare le sorti di un match iniziato in salita, dopo aver ceduto il primo set. Con una dimostrazione di grande determinazione e lucidità tattica, ha saputo imporsi nei tre set successivi, dominando gli scambi cruciali e mostrando una solidità mentale invidiabile.

Ora, l'attende una semifinale che sarà un derby tutto italiano, contro il vincitore della sfida tra i connazionali Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Questo significa che, a prescindere dall'esito di quest'ultimo incontro, un rappresentante del tennis italiano calcherà il campo della finale del Roland Garros.

La cronaca del match

L'inizio della partita ha visto Félix Auger-Aliassime prendere il comando. Nel primo set, nonostante Cobolli sia riuscito ad annullare un set-point, il canadese ha mantenuto il servizio nei momenti chiave, chiudendo sul 4-6. Le condizioni di gioco, con un vento che ha condizionato le traiettorie, non hanno facilitato l'adattamento per entrambi i contendenti. Tuttavia, il tennista romano ha saputo reagire con veemenza nel secondo parziale.

Strappando il servizio all'avversario e chiudendo il set sul 6-4, anche grazie a un ace vincente che ha sigillato il parziale, Cobolli ha ristabilito l'equilibrio.

Il terzo set ha visto un Flavio Cobolli sempre più convincente e aggressivo. Spingendo costantemente, è riuscito a conquistare il break decisivo sul 4-3, un vantaggio che ha poi mantenuto con freddezza fino al 6-4 finale. Il quarto set si è rivelato una vera e propria battaglia di nervi e resistenza. Ancora una volta, Cobolli ha dimostrato la sua superiorità nei momenti cruciali, ottenendo un break fondamentale sul 3-2. Ha poi tenuto la battuta con grande sicurezza, chiudendo il match con un altro 6-4 e coronando così il sogno della semifinale.

Un traguardo storico per il tennis italiano

Questa straordinaria vittoria proietta Flavio Cobolli per la prima volta nella sua carriera tra i migliori quattro di un Major. La semifinale, come anticipato, sarà un emozionante derby italiano, che vedrà Cobolli affrontare il vincente tra Berrettini e Arnaldi. Questo risultato non è solo un successo personale per il giovane romano, ma rappresenta un traguardo di portata storica per l'intero movimento tennistico italiano. La certezza di avere un proprio rappresentante nella finale del Roland Garros è la testimonianza di un percorso di crescita solido e di una determinazione che sta portando il tennis azzurro ai vertici mondiali.

Il percorso verso la semifinale

La strada che ha condotto Cobolli a questa storica semifinale è stata costellata di successi significativi. Negli ottavi di finale, il tennista italiano aveva già dimostrato il suo valore superando Zachary Svajda in quattro set (6-2, 6-3, 6-7, 7-6) in una partita durata ben tre ore e diciannove minuti. Questa vittoria gli aveva permesso di accedere ai quarti per la seconda volta in carriera e di avvicinarsi sensibilmente all'undicesima posizione nel ranking ATP, segnale di una costante ascesa.

Dall'altra parte della rete, Félix Auger-Aliassime, testa di serie numero quattro del torneo, aveva raggiunto i quarti di finale battendo Alejandro Tabilo in tre set (6-3, 7-5, 6-1) in due ore e sei minuti.

Il confronto odierno, dunque, ha messo di fronte due atleti in grande forma, rendendo il successo di Cobolli ancora più significativo e sottolineando l'importanza di questa vittoria che riscrive la storia del tennis italiano.