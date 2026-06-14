L'erba di Halle ospita uno scontro generazionale e di classifica. Nel primo turno dell'ATP Halle, si affronteranno il portoghese Nuno Borges e il canadese Felix Auger-Aliassime. Il match è in programma per lunedì 15 giugno, con inizio alle ore 08:00. Questa partita rappresenta un importante banco di prova: per Auger-Aliassime è l'occasione di ritrovare fiducia su una superficie che ben si adatta al suo gioco potente, mentre per Borges è una vetrina per misurarsi contro un avversario di altissimo calibro e cercare un'impresa.

Auger-Aliassime favorito, ma Borges può sorprendere

Le quote proposte dai principali bookmaker vedono Felix Auger-Aliassime come netto favorito. La sua superiorità in termini di ranking, esperienza e attitudine alle superfici veloci lo posiziona in vantaggio. 10Bet quota la vittoria del canadese a 1.38, mentre un successo di Nuno Borges è dato a 2.90. Quote simili si trovano su WilliamHill (1.40 per Auger-Aliassime, 2.90 per Borges) e Betfair (1.40 per Auger-Aliassime, 3.00 per Borges). Il pronostico pende dalla parte del numero 4 del mondo. Tuttavia, le quote per Borges non sono proibitive e suggeriscono che gli addetti ai lavori gli riconoscano la capacità di poter impensierire l'avversario.

Auger-Aliassime arriva da una sconfitta inattesa a 's-Hertogenbosch e potrebbe accusare pressione nel dover rispettare il pronostico. Per gli scommettitori più audaci, la quota di Borges potrebbe rappresentare un'opportunità, ma la scelta più logica rimane puntare sulla solidità del giocatore canadese.

Le statistiche pre-partita: Borges più solido

Entrambi i giocatori arrivano all'appuntamento di Halle reduci da una sconfitta nel torneo di 's-Hertogenbosch, ma le statistiche delle loro ultime uscite raccontano storie diverse. Nuno Borges, pur perdendo in tre set contro Marin Cilic, ha offerto una prestazione di carattere. Il dato che salta all'occhio è la sua efficacia al servizio: ben 13 ace messi a segno e una percentuale del 76% di punti vinti con la prima di servizio (42 su 55).

Ha mostrato vulnerabilità sulla seconda, dove ha raccolto solo il 45% dei punti. Il rapporto tra vincenti ed errori non forzati (33 a 36) denota uno stile di gioco aggressivo. Incoraggiante la sua capacità di creare opportunità in risposta, convertendo 3 delle 8 palle break avute a disposizione.

Dall'altra parte della rete, Felix Auger-Aliassime ha subito una battuta d'arresto sorprendente contro Kamil Majchrzak, perdendo in due set. Le sue statistiche rivelano una giornata negativa. Sebbene la prima di servizio abbia funzionato bene (78% di punti vinti), il gioco in risposta è stato assente: il canadese non è riuscito a procurarsi nemmeno una palla break, vincendo un misero 15% dei punti totali in risposta.

Il bilancio tra vincenti ed errori non forzati è stato impietoso (14 a 25), sintomo di una giornata priva di ritmo. Il confronto statistico suggerisce che Borges arriva a Halle con un tennis più solido, mentre Auger-Aliassime dovrà ritrovare la sua forma migliore.

Ranking e primi passi sull'erba

Il divario nel ranking ATP tra i due giocatori è abissale. Felix Auger-Aliassime occupa la posizione numero 4 della classifica mondiale con 4440 punti. Nuno Borges, invece, si trova alla posizione numero 50 con 970 punti. Nonostante la distanza, entrambi i giocatori sono contrassegnati da un movimento positivo nel ranking. Per il portoghese, entrare nella top 50 è un traguardo significativo, ma ora l'obiettivo è consolidare questa posizione.

Non esistono precedenti ufficiali tra i due tennisti nel circuito maggiore; quello di Halle sarà dunque il loro primo incontro. Questo fattore aggiunge un elemento di incertezza, poiché entrambi dovranno studiare e adattarsi allo stile di gioco dell'avversario in tempo reale.

La partita si preannuncia come un confronto tra un gigante del circuito, chiamato a una reazione immediata, e un ambizioso outsider che non ha nulla da perdere. Auger-Aliassime dovrà fare leva sulla sua superiorità tecnica e fisica, in particolare sul servizio e sul dritto, per disinnescare il gioco aggressivo di Borges. Il portoghese, dal canto suo, cercherà di prolungare gli scambi e di sfruttare ogni minima incertezza del canadese, provando a trasformare una partita apparentemente a senso unico in una battaglia punto a punto, dove la pressione sarà tutta sulle spalle del favorito.