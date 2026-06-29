Jannik Sinner ha superato il primo turno di Wimbledon, vincendo una partita ricca di emozioni e colpi di scena contro il serbo Miomir Kecmanovic. Il numero uno al mondo ha prevalso soltanto al quinto set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, rimontando due volte lo svantaggio nei parziali. L’incontro, disputato sul Centre Court, ha messo in luce la determinazione dell’altoatesino, che ha dovuto affrontare anche un momento di paura per una caduta durante il terzo set, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Al termine del match, Sinner ha commentato le sue sensazioni: "È un onore enorme essere il primo giocatore sul Centrale, ero teso e non ho giocato al meglio.

Era la prima partita sull’erba, ma l’ho ribaltata. Non era facile dopo aver perso il terzo set". Nonostante la tensione e le difficoltà iniziali, l’azzurro è riuscito a ribaltare la situazione e a conquistare il passaggio al turno successivo.

La cronaca del match

Il primo set ha mantenuto un grande equilibrio fino all’ottavo game, quando Kecmanovic ha conquistato il break decisivo, aggiudicandosi il parziale. La reazione di Sinner non si è fatta attendere nel secondo set, dove ha ottenuto un break fondamentale, pareggiando i conti nel match. Il terzo set è stato nuovamente molto combattuto: Sinner è scivolato a fondo campo durante uno scambio, ma si è prontamente rialzato, continuando la lotta.

Il parziale si è deciso al tie-break, vinto dal tennista serbo.

Nel quarto set, una macchia rossa sulla scarpa di Sinner, forse conseguenza della precedente caduta, non ha minimamente intaccato la sua performance. L’italiano ha dominato il parziale, portando l’incontro al quinto set. L’ultimo e decisivo parziale ha visto una fase iniziale di parità, prima che Sinner strappasse il break decisivo, favorito da un doppio fallo di Kecmanovic, chiudendo così la partita e assicurandosi l’accesso al turno successivo di Wimbledon.

Il contesto del match sul Centrale

La partita inaugurale sul Centre Court di Wimbledon è tradizionalmente riservata al campione in carica del singolare maschile. Per Sinner, questo match ha rappresentato la sua prima uscita ufficiale sull’erba della stagione, dopo la delusione al Roland Garros.

L’altoatesino ha ammesso di essere stato "un po’ teso all’inizio", ma ha saputo gestire la pressione. L’incontro si è svolto in condizioni ideali, con cielo sereno e una temperatura di 24 gradi Celsius, elementi che hanno contribuito a uno spettacolo di alta qualità. La durata del match, pari a tre ore e trenta minuti, ha sottolineato l’intensità e la notevole resistenza fisica richieste ai due atleti.

Nel prosieguo della giornata, il prestigioso Centre Court ha ospitato altri incontri di rilievo, con la scesa in campo di Aryna Sabalenka e Novak Djokovic, confermando un programma di altissimo livello per gli appassionati di Wimbledon.