Mattia Bellucci ha firmato un’impresa di rilievo nel prestigioso torneo ATP 500 di Halle, in Germania, sconfiggendo il detentore del titolo, Alexander Bublik. L’incontro, disputatosi il 16 giugno 2026 sull’erba tedesca, ha visto l’azzurro imporsi in due set con il punteggio di 7‑6 (8‑6), 6‑1, garantendosi così l’accesso agli ottavi di finale.

L’andamento del match

La sfida ha avuto inizio con un primo set estremamente equilibrato e combattuto, dove entrambi i tennisti hanno dato prova di grande determinazione. Il parziale è stato deciso solamente al tie-break, un momento cruciale in cui Bellucci ha dimostrato maggiore lucidità e freddezza, riuscendo a chiudere con un convincente 8‑6.

Questa vittoria nel primo set ha fornito a Bellucci lo slancio necessario per affrontare il secondo parziale con rinnovata fiducia.

Nel secondo set, infatti, l’italiano ha preso decisamente il largo, dominando gli scambi e imponendo il proprio gioco. Con un netto 6‑1, Bellucci ha sigillato la sua vittoria, mettendo fine alle speranze di Bublik di difendere il titolo. Il successo assume un particolare rilievo non solo per la caratura dell’avversario, ma anche perché Bublik era il campione uscente del torneo, rendendo questa eliminazione ancora più significativa.

Implicazioni della vittoria e prospettive future

Il trionfo di Bellucci rappresenta un risultato di grande importanza nel suo percorso sull’erba tedesca.

Questa vittoria non solo gli consente di avanzare nel tabellone principale di un torneo di alto livello come l’ATP 500 di Halle, ma lo proietta anche in una posizione di maggiore visibilità. Battere un avversario di alto profilo come Bublik, per giunta campione in carica, è un segnale forte delle ambizioni e del potenziale dell’azzurro in questa stagione sull’erba. La sua progressione nel torneo sarà ora seguita con grande attenzione, in attesa dei prossimi impegni negli ottavi di finale.

La condizione dei giocatori alla vigilia

Prima di questo storico primo incontro tra i due tennisti, entrambi arrivavano da momenti di forma differenti. Mattia Bellucci stava attraversando un periodo particolarmente positivo: aveva brillantemente superato le qualificazioni del torneo di Halle, sconfiggendo avversari ostici come Mikhail Kukushkin e Alex Bolt.

Inoltre, aveva raggiunto i quarti di finale a Stoccarda, cedendo solo al termine di una battaglia serrata contro il forte Taylor Fritz, dimostrando già un’ottima adattabilità all’erba.

Dall’altra parte, Alexander Bublik, nonostante fosse il vincitore dell’ultima edizione del torneo di Halle, non aveva mostrato la sua migliore forma nella settimana precedente. A Stoccarda, infatti, era stato eliminato in semifinale da Taylor Fritz con un punteggio netto, suggerendo una condizione non ottimale. Questo contesto ha reso l’incontro di Halle ancora più interessante, con Bellucci che ha saputo sfruttare al meglio il proprio slancio e la sua determinazione per superare un avversario sulla carta più quotato.