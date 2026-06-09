Il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, è tornato questa mattina all’ospedale San Raffaele di Milano. L'obiettivo era completare gli accertamenti medici avviati ieri, a seguito del malore accusato durante il Roland Garros. Sinner ha trascorso oltre tre ore nella struttura, sottoponendosi a una risonanza magnetica al cuore e ad altri esami clinici programmati.

Gli accertamenti al San Raffaele

Già ieri, il tennista era stato accompagnato al padiglione Diamante, in un'area riservata. Ad assisterlo era presente il professor Alberto Zangrillo, primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale, Cardio‑Toraco‑Vascolare e referente direzionale delle Aree Cliniche dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano.

Oggi, Sinner ha lasciato l'ospedale poco prima di pranzo, utilizzando un'uscita secondaria per evitare media e curiosi. Non sono previsti ulteriori esami nei prossimi giorni.

Il malore al Roland Garros e i prossimi impegni

Il malore si era manifestato durante il secondo turno del Roland Garros. Dopo aver vinto i primi due set e condotto 5-1 nel terzo, Jannik Sinner aveva accusato un improvviso tracollo fisico. Gli accertamenti in corso mirano a chiarire le cause di quel crollo e a monitorare le sue condizioni in vista dei prossimi impegni sportivi.

Questa visita medica segue una breve vacanza in Sardegna con la fidanzata e precede il suo rientro agli allenamenti, in preparazione del torneo di Wimbledon.