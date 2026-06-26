In vista dell'attesa partita dei Mondiali tra Iran ed Egitto, che si terrà nella città di Seattle, le due nazionali hanno preso una posizione chiara: evitare qualsiasi riferimento al cosiddetto “Pride Match”. La loro scelta è stata quella di focalizzare l'attenzione in modo esclusivo e inequivocabile sul gioco e sulle dinamiche sportive. Questa decisione è stata resa nota in modo esplicito durante la conferenza stampa pre-gara, un momento cruciale in cui un rappresentante della FIFA ha letto una dichiarazione ufficiale proveniente dalla squadra iraniana.

Il messaggio era perentorio: le domande da parte dei giornalisti sarebbero state accettate unicamente se strettamente correlate all'incontro calcistico imminente, ribadendo la volontà di mantenere il dibattito confinato al terreno di gioco.

La posizione dell'Iran sulla partita

La posizione della Federazione calcistica della Repubblica Islamica dell'Iran è stata formalmente comunicata da Daniel Marin, direttore esecutivo delle relazioni pubbliche della FIFA. Marin ha chiarito che la Federazione ha espressamente richiesto di informare tutti i media presenti che la squadra è disponibile a rispondere esclusivamente a quesiti che vertano sulla compagine sportiva, sulle strategie e tattiche di gioco, sull'andamento della partita stessa e su ogni altro aspetto direttamente collegato all'evento calcistico.

Questo sottolinea la volontà della nazionale iraniana di mantenere un focus rigorosamente sportivo, distanziandosi da altre tematiche che esulano dal contesto agonistico.

L'impegno di Seattle per l'inclusività

Nel frattempo, gli organizzatori locali del “Pride Match” hanno voluto mettere in evidenza come l'evento calcistico rappresenti un'opportunità significativa per dimostrare e celebrare l'inclusività che caratterizza la città di Seattle. Jess Fishlock, capitano del Seattle Reign, ha espresso con convinzione il suo punto di vista, affermando: “Non credo che ci sia uno sport che abbia un evento globale capace di creare unità e diversità e di unire tante culture come la Coppa del Mondo”. Le sue parole rimarcano il potere unificante del calcio a livello internazionale, capace di trascendere le differenze e promuovere un senso di comunità globale.

Le direttive FIFA e l'organizzazione locale

La FIFA ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla questione, confermando che le bandiere arcobaleno saranno ammesse all'interno dello stadio durante l'incontro tra Egitto e Iran. L'organizzazione ha specificato che tali manifestazioni sono considerate “manifestazioni generali dei diritti umani” e, in quanto tali, sono pienamente consentite dal regolamento del torneo. Tuttavia, la FIFA ha anche tenuto a precisare che le celebrazioni del Pride non rientrano nel programma ufficiale dell'organizzazione stessa, ma sono iniziative organizzate esclusivamente dal comitato locale di Seattle, evidenziando una distinzione tra le direttive globali e le attività promosse a livello cittadino.

Il tecnico della nazionale iraniana, Amir Ghalenoei, ha ribadito con fermezza la posizione della sua squadra, dichiarando: “Ci concentriamo solo sul calcio sul terreno di gioco. Ribadiamo il nostro rispetto per le norme e il fair play, così come per qualsiasi direttiva stabilita dalla FIFA”. Questa dichiarazione rafforza l'orientamento della squadra a concentrarsi unicamente sugli aspetti puramente sportivi e regolamentari del torneo mondiale.