L'icona del tennis mondiale, Chris Evert, vincitrice di diciotto titoli del Grande Slam, ha annunciato pubblicamente la necessità di sospendere i propri impegni professionali per i prossimi mesi. La decisione è dovuta a una ricaduta nel suo percorso di lotta contro il cancro ovarico. La notizia è stata diffusa direttamente dalla stessa Evert attraverso i suoi canali social, dove ha condiviso la sua situazione con sostenitori e il pubblico sportivo internazionale.

La leggenda statunitense del tennis, all'età di settantuno anni, ha dichiarato: “Questo fine settimana, dopo aver effettuato una TAC e una PET, ho appreso che il mio cancro ovarico è tornato”.

Evert ha inoltre specificato i passi successivi del suo trattamento: “Ho già subito un intervento chirurgico come primo passo del mio trattamento e recupero, e inizierò la chemioterapia nelle prossime settimane”. Questa nuova fase di cure la costringerà ad allontanarsi anche dal suo ruolo di commentatrice per ESPN durante il prestigioso torneo di Wimbledon, un impegno che non potrà onorare mentre si sottoporrà alle terapie necessarie.

La battaglia personale e il supporto familiare

Chris Evert ha evidenziato che affronterà questa nuova e impegnativa fase della malattia circondata dall’affetto incondizionato della sua famiglia e dei suoi amici, che rimarranno al suo fianco durante l'intero percorso terapeutico.

La sua battaglia contro il cancro ovarico era iniziata nel 2021, quando la diagnosi le fu comunicata a seguito di un’isterectomia preventiva. Da quel momento, Evert ha scelto di condividere apertamente i momenti salienti della sua esperienza, trasformandosi in un punto di riferimento e una fonte di ispirazione per molte persone che affrontano la stessa patologia.

L'impegno di Chris Evert per la sensibilizzazione

Oltre alla recente comunicazione riguardante la ricaduta, la figura di Chris Evert continua a essere di fondamentale importanza per il suo costante impegno nella sensibilizzazione sul tema della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori femminili. La sua storia personale, che sarà raccontata anche in un documentario di prossima uscita, si erge a esempio di coraggio e trasparenza.

La sua scelta di rendere pubblica la propria condizione e di parlare apertamente delle difficoltà incontrate ha contribuito in modo significativo a mantenere alta l’attenzione su una malattia che colpisce un numero considerevole di donne ogni anno.

La comunità sportiva globale e i numerosi fan di tutto il mondo hanno espresso unanime vicinanza e profondo sostegno a Evert, riconoscendo il suo immenso valore umano e sportivo come una delle più grandi campionesse nella storia del tennis. Il percorso di cura proseguirà con determinazione nelle prossime settimane, alimentando la speranza che la sua resilienza e il supporto della sua rete affettiva possano guidarla verso una nuova e completa fase di recupero.