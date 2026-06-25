Il capitano di Team World, Andre Agassi, ha ufficializzato la formazione completa per la Laver Cup 2026, che si terrà alla O2 Arena di Londra dal 25 al 27 settembre. Gli ultimi due innesti sono gli statunitensi Tommy Paul e Learner Tien, che portano a sei il numero totale di giocatori, di cui ben quattro americani.

L’inclusione di Tien, attualmente al 18° posto nel ranking, e di Paul, al 24°, permette a Team World di schierare la formazione con il ranking complessivo più alto nella storia della competizione. Tommy Paul torna per la sua terza partecipazione, dopo aver saltato l’edizione 2025 per infortunio.

La sua stagione è stata solida, con 30 vittorie e 12 sconfitte, un titolo e due finali raggiunte. Per il ventenne Learner Tien, in rapida ascesa, sarà l'esordio assoluto alla Laver Cup, forte dei quarti di finale agli Australian Open e di un titolo vinto a Ginevra quest'anno.

Il roster di Agassi per Londra

Oltre a Tien e Paul, la squadra di Agassi includerà Ben Shelton, Alex de Minaur, Taylor Fritz e Alexander Bublik. Agassi, che ha già guidato Team World alla vittoria nella sua prima esperienza da capitano a San Francisco, punta a difendere il trofeo contro Team Europe nella tre giorni londinese.

La Laver Cup, evento a squadre che vede confrontarsi i migliori tennisti di Europa e del Resto del Mondo, si svolgerà per la seconda volta nella capitale britannica.

Team World, in qualità di campione in carica, si presenta con una formazione che bilancia esperienza e giovani talenti. L'obiettivo è chiaro: difendere il trofeo e consolidare la leadership acquisita nell'ultima edizione.