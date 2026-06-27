Alejandro Davidovich Fokina ha finalmente conquistato il suo primo titolo ATP, un traguardo atteso dopo ben cinque finali precedentemente perse. Il tennista spagnolo, 27 anni, si è imposto sul cemento di Maiorca, superando l'americano Ethan Quinn con il punteggio di 7-6(4), 6-3, al termine di una finale intensa durata un'ora e 43 minuti.

Attualmente al 25° posto nel ranking mondiale, Davidovich Fokina ha dimostrato una notevole resilienza, riuscendo a gestire la pressione del pubblico di casa e a interrompere una lunga serie negativa nelle finali.

Nel 2025, aveva già sfiorato il successo in due occasioni, a Delray Beach e Washington, D.C., arrivando persino a sprecare dei match point. Questa volta, la sua determinazione è stata inequivocabile, come testimoniano le sue dichiarazioni post-partita: “It feels amazing to have the first title after five finals. Today was a very tough final. He played amazing and I was lucky in the tiebreak. I was pushing myself til the end. I knew this one had to be mine, in Spain, at home, first one – it should be mine, and I pushed a lot and the crowd was amazing today.”

La cronaca della finale

Il match si è aperto con un equilibrio iniziale, caratterizzato da un break per parte nel primo set. La frazione decisiva è stata il tie-break, dove Davidovich Fokina ha saputo prendere il comando grazie a un preciso passante di rovescio lungo linea, che gli ha permesso di portarsi sul 5-3.

Lo spagnolo ha poi chiuso il set con due punti consecutivi al servizio, assicurandosi il vantaggio. Nel secondo set, Davidovich Fokina ha strappato il servizio a Quinn per il 4-2, mantenendo il vantaggio accumulato fino alla fine e non concedendo ulteriori opportunità all’avversario.

Nonostante i 13 vincenti di dritto messi a segno da Quinn contro i sei dello spagnolo, Davidovich Fokina ha saputo dominare gli scambi da fondo campo, vincendo 39 dei 61 punti giocati da quella posizione. Ha inoltre convertito due delle cinque palle break avute a disposizione, dimostrando solidità nei momenti chiave della partita.

Le reazioni dei protagonisti e il contesto

Al termine dell’incontro, Ethan Quinn ha riconosciuto il valore dell’avversario e l’importanza di questa vittoria per Davidovich Fokina: “I'm happy to be here in my first final, hopefully we have a few more and hopefully I can get over that hump and get the title next time.

To Alejandro and your team, you deserve to get [the title] in your home country, so congratulations.”

Visibilmente emozionato, Davidovich Fokina ha voluto ringraziare il pubblico di casa per il sostegno ricevuto durante il torneo: “100 percent the title is for them, the Spanish people that support me through the journey. I’m very happy how I performed today – I don’t have any words to describe this feeling right now. I knew I had more experience in these types of finals. Of course Ethan is a very good player, he has a bright future, today I knew that I needed to be there every point.”

La vittoria a Maiorca rappresenta un traguardo significativo per Davidovich Fokina, che può finalmente festeggiare il suo primo trofeo ATP davanti al pubblico spagnolo, suggellando una settimana perfetta e un percorso di costante crescita nel circuito maggiore.