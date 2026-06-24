I Los Angeles Dodgers stanno valutando un significativo scambio con i Minnesota Twins per acquisire il lanciatore Joe Ryan. Questa mossa strategica emerge mentre i Twins affrontano pressioni per ridurre il monte ingaggi e avviare una fase di ricostruzione. Parallelamente, i Dodgers mirano a consolidare la propria rotazione in vista di una potenziale terza vittoria consecutiva nelle World Series, un three-peat storico.

La dirigenza dei Twins, su spinta della proprietà, è orientata a tagliare i costi e a investire su giovani talenti, rendendo plausibile la cessione di un partente controllabile come Ryan, che ha ancora un anno di contratto dopo questa stagione.

Per i Dodgers, l’acquisizione di un lanciatore affidabile e con esperienza come Ryan rappresenta una soluzione più sostenibile rispetto a un investimento per un giocatore in scadenza come Tarik Skubal dei Tigers. Ryan, infatti, vanta migliori statistiche e una maggiore durata contrattuale, elementi che lo rendono particolarmente appetibile per la franchigia di Los Angeles.

Le contropartite per Joe Ryan e le strategie di mercato

Uno scambio per Joe Ryan non sarebbe economico e richiederebbe ai Dodgers di sacrificare alcuni dei loro migliori prospetti. Tra i nomi più quotati figurano Sirota, il terzo miglior esterno del sistema e 39° prospetto assoluto nel baseball, dotato di ottime capacità sia in battuta che in corsa.

Un altro pezzo pregiato è Root, il secondo miglior lanciatore mancino della franchigia, selezionato al 40° posto nel draft 2025. È importante notare che un altro Ryan, un prospetto lanciatore dei Dodgers, è attualmente in recupero da un infortunio che ha interrotto la sua stagione 2024. La presenza di questi giovani talenti rende la trattativa complessa ma potenzialmente vantaggiosa per entrambe le squadre.

I Twins, dal canto loro, cederebbero Joe Ryan solo in cambio di un pacchetto consistente, mirando a rafforzare il proprio vivaio con giocatori pronti a emergere nei prossimi anni. Per i Dodgers, invece, la priorità è garantire profondità e affidabilità alla rotazione, soprattutto considerando le incertezze legate alla salute di lanciatori chiave come Tyler Glasnow, Blake Snell e Shohei Ohtani.

Il contesto della trade deadline e le opzioni per i Dodgers

Il mercato dei lanciatori, in vista della trade deadline, vede i Dodgers tra le squadre più attive, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare sia la rotazione di partenza che il bullpen. Oltre a Joe Ryan, tra i nomi seguiti figurano anche Tarik Skubal dei Tigers e diversi rilievi di alto profilo. La squadra di Los Angeles, nonostante un attacco tra i migliori della lega, ha mostrato alcune vulnerabilità nel comparto lanciatori, in particolare nel bullpen, e cerca quindi di intervenire per mantenere la competitività nelle serie di playoff.

La strategia dei Dodgers si fonda sulla profondità del proprio vivaio, che consente di affrontare scambi anche dolorosi pur di mantenere elevato il livello della squadra principale. L’eventuale arrivo di Joe Ryan rappresenterebbe un ulteriore passo verso la solidità necessaria per affrontare una postseason impegnativa e tentare uno storico three-peat nelle World Series.