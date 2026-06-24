Il mondo del tennis è stato scosso da un annuncio che segna un ritorno storico: Serena Williams farà il suo ingresso nel tabellone principale del singolare femminile di Wimbledon grazie a una wild card. La notizia, ufficializzata domenica, pone fine a un’assenza di circa 1.395 giorni dal suo ultimo match di singolare, disputato agli US Open del 2022, e apre un nuovo, entusiasmante capitolo nella carriera della sette volte campionessa del prestigioso torneo londinese.

La campionessa, che oggi ha 44 anni ed è madre di due figlie, aveva già intrapreso il suo percorso di rientro nel circuito professionistico.

Le sue prime apparizioni risalgono ai tornei di doppio disputati al Queen’s Club e a Berlino, dove ha giocato al fianco della sorella Venus. La decisione di accettare la wild card per il singolare era un passo atteso da molti addetti ai lavori, che vedevano in questa mossa la naturale progressione del suo comeback. Il suo ritorno a Wimbledon assume un significato profondo, non solo per la lunga pausa, ma anche per la possibilità concreta di riscrivere le pagine della storia del tennis: Williams potrebbe infatti diventare la giocatrice più anziana a vincere un match in un torneo del Grande Slam dai tempi di Martina Navratilova, che riuscì nell’impresa all’età di 47 anni.

Un ritorno tra record e motivazioni personali

Il palmarès di Serena Williams sull’erba di Wimbledon è a dir poco impressionante, con un bilancio di 98 vittorie e 14 sconfitte registrato prima di questo attesissimo debutto. A livello di tornei del Grande Slam, il suo record complessivo è di 367 vittorie e 56 sconfitte, numeri che testimoniano una carriera di assoluta eccellenza. Dietro questa scelta di tornare a competere ai massimi livelli, vi è una forte motivazione personale: Williams ha espresso il desiderio di scendere in campo per permettere alle sue figlie di vederla giocare a livello professionistico, un’ispirazione che trascende il mero aspetto agonistico.

Il suo rientro si inserisce in una ricca tradizione di grandi campionesse che, dopo la maternità, hanno saputo riprendere con successo la propria carriera.

Nomi illustri come Kim Clijsters, Martina Hingis, Caroline Wozniacki e Justine Henin hanno dimostrato come la determinazione e la passione possano portare a risultati straordinari anche dopo lunghi periodi di pausa. Questi esempi sottolineano la resilienza e la forza d’animo che caratterizzano le atlete capaci di lasciare un segno indelebile nel mondo del tennis.

Le grandi rimonte nel tennis femminile

Il ritorno di Williams a Wimbledon si allinea perfettamente con la scia di altri celebri comeback che hanno animato il tennis femminile. Martina Navratilova, ad esempio, tornò a competere nel singolare a 47 anni, dimostrando una longevità agonistica eccezionale. Allo stesso modo, campionesse come Kim Clijsters e Justine Henin, dopo essere diventate madri, sono riuscite a raggiungere nuovamente finali Slam, testimoniando la possibilità di conciliare vita familiare e carriera sportiva di alto livello.

Queste storie di successo evidenziano come la tenacia e l’amore per lo sport possano spingere le atlete a superare ogni ostacolo, anche dopo interruzioni significative. Serena Williams, con la sua vasta esperienza e il suo imponente palmarès, si conferma ancora una volta una delle protagoniste più attese del torneo. È pronta a sfidare le nuove generazioni di tenniste e a scrivere un’altra, memorabile pagina della sua straordinaria e inimitabile carriera, aggiungendo ulteriore lustro alla sua leggenda sportiva.