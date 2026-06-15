La diciottenne nuotatrice turca Eda Savcigil ha trionfato nella seconda edizione della Capri–Torre del Greco, una impegnativa gara di nuoto di fondo lunga 28 chilometri. L'atleta si è imposta superando tutti i concorrenti uomini e le staffette, nonostante le condizioni meteo-marine particolarmente avverse che hanno messo a dura prova i venticinque partecipanti provenienti da otto nazioni.

Partita dal Le Ondine Beach Club di Capri, Savcigil ha tagliato il traguardo al lido Miramare di Torre del Greco in nove ore, tre minuti e quattordici secondi.

Un risultato notevole, considerando il mare estremamente agitato. «È stata una prova durissima – ha dichiarato – ma questa sfida ha un fascino unico».

La prova maschile e la dedica speciale

Il primo tra gli uomini a completare la traversata è stato Luigi D’Alfonso, con un tempo di nove ore, venti minuti e ventotto secondi. D’Alfonso ha dedicato il suo risultato a Nicola, un compagno di allenamenti scomparso prematuramente, affermando: «È sempre con tutti noi». Descrivendo le difficoltà, ha aggiunto: «Il mare era in condizioni pessime, molto agitato. Ma lo scenario è eccezionale, con l'isola alle spalle e il Vesuvio che si avvicina».

Il successo delle staffette e le sfide del mare

Nella gara a staffetta, la vittoria è andata alla formazione calabrese «Il club dei Bretti», che ha coperto i 28 chilometri in nove ore, trentanove minuti e venti secondi.

Anche per loro, il mare agitato è stato un fattore determinante. «Siamo partiti per cambi regolari, ma abbiamo chiuso a ‘sensazione’, ognuno dando il massimo prima di essere sostituito. Le acque agitate non hanno agevolato il nostro compito», hanno spiegato.

La Capri–Torre del Greco: un appuntamento internazionale

La Capri–Torre del Greco è la prima prova open collegata alla storica Capri–Napoli, promossa dall’amministrazione comunale di Torre del Greco e organizzata da società specializzate. L'evento ha attratto atleti di alto livello, inclusa la statunitense Erica Esterly e la turca Ozgecan Ozdemircan. Il parterre internazionale è stato completato da quattro staffette: l'argentina Abracua, la squadra italiana Il Club dei Bretti, la maltese Neptunes Lovers e il team internazionale The Sea Suite (Francia, Ungheria, Regno Unito).

Contestualmente, il Lido Miramare ha ospitato il Trofeo Città di Torre del Greco di pallanuoto per la categoria under 14, arricchendo il programma e coinvolgendo la comunità sportiva locale e internazionale.