Sara Errani e Andrea Vavassori hanno nuovamente scritto la storia al Roland Garros, conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo del doppio misto. La formidabile coppia italiana ha dimostrato ancora una volta la propria superiorità sulla terra rossa di Parigi, superando in una finale combattuta il duo composto da Gabriela Dabrowski ed Evan King. Il successo è arrivato in rimonta, con il punteggio finale di 4-6, 6-3, 10-4, a testimonianza della loro tenacia e capacità di reazione.

L'incontro decisivo ha visto Errani e Vavassori affrontare un inizio in salita.

Dabrowski e King hanno infatti saputo imporsi nel primo set, mettendo sotto pressione gli azzurri. Tuttavia, la risposta dei campioni in carica non si è fatta attendere. Con grande determinazione e un gioco più solido, la coppia italiana ha saputo ribaltare le sorti del match nel secondo set, pareggiando i conti. Il super tie-break finale è stato l'epilogo di una sfida intensa, dove l'esperienza e l'affiatamento di Errani e Vavassori hanno prevalso, permettendo loro di chiudere l'incontro con autorità e celebrare una meritata vittoria.

La conferma di una coppia vincente

Questa straordinaria vittoria al Roland Garros non è solo un trionfo, ma una chiara conferma del valore e della forza della coppia Errani-Vavassori nel circuito internazionale.

Il loro percorso nel prestigioso torneo parigino è stato caratterizzato da una notevole compattezza e da una spiccata abilità nel gestire i momenti più critici. Queste qualità si sono rivelate fondamentali anche nella finale, dove la capacità di recuperare uno svantaggio ha evidenziato la loro resilienza e la maestria nel gestire la pressione nei frangenti cruciali della partita.