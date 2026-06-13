Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, è stato protagonista di un incidente durante la terza e ultima sessione di qualifiche del Gran Premio di Barcellona. La sua monoposto è finita fuori pista alla curva 4, impattando violentemente contro le barriere e causando l'immediata interruzione della sessione con l'esposizione della bandiera rossa. Nonostante la gravità dell'impatto, il monegasco è uscito illeso, ma l'accaduto lo costringerà a partire dalla decima posizione sulla griglia di partenza.

Dopo l'impatto, Leclerc ha lasciato autonomamente l'abitacolo della sua vettura ed è stato accompagnato al centro medico per i controlli di rito, che hanno fortunatamente confermato l'assenza di conseguenze fisiche.

La sessione di qualifiche è ripresa dopo il recupero della monoposto e la messa in sicurezza della pista, con gli ultimi otto minuti e mezzo a disposizione per definire le posizioni di partenza.

Leclerc scatterà dalla decima posizione

La decima piazzola sulla griglia di partenza è il risultato diretto dell'incidente. L'uscita di pista ha impedito a Leclerc di migliorare il suo tempo nell'ultima fase delle qualifiche, compromettendo la sua posizione e lasciandolo in una situazione arretrata rispetto alle aspettative. Questo piazzamento richiederà al pilota della Ferrari una gara in rimonta per puntare alle posizioni di vertice.

La dinamica dell'incidente

La dinamica ha visto Charles Leclerc perdere il controllo della sua Ferrari durante il primo tentativo in Q3.

Il pilota è andato largo in uscita dalla curva 4, finendo fuori traiettoria e colpendo le barriere. L'impatto ha reso necessaria l'interruzione della sessione per consentire la rimozione della vettura e la messa in sicurezza del tracciato. La capacità di Leclerc di uscire dalla monoposto senza assistenza ha confermato che non ha riportato alcuna conseguenza fisica dall'accaduto.

Questo imprevisto significativo per la Ferrari impone ora una revisione della strategia in vista della gara. Con Charles Leclerc costretto a partire dalla decima posizione, il team dovrà pianificare attentamente la rimonta per cercare di recuperare terreno e massimizzare il risultato nel Gran Premio di Barcellona.