Cagliari ha ufficialmente conferito la cittadinanza onoraria a Claudio Ranieri, in una cerimonia solenne che si è tenuta questa mattina nel capoluogo sardo. L'evento, che ha visto la partecipazione del sindaco Massimo Zedda, ha formalizzato un riconoscimento che il Consiglio comunale aveva deliberato all'unanimità già tre anni fa. La consegna della pergamena ha sancito un legame profondo e indissolubile tra il celebre tecnico e la città, un'unione che Ranieri stesso ha spesso descritto come un destino.

Un Legame Indissolubile: Le Motivazioni del Riconoscimento

Il Comune di Cagliari ha motivato il conferimento della cittadinanza onoraria a Ranieri sottolineando il suo profondo attaccamento e amore per la città, che il tecnico ha sempre considerato come la sua seconda casa. Le imprese sportive compiute da Ranieri alla guida del Cagliari sono state definite un vero e proprio patrimonio di memoria collettiva, non solo per i residenti di Cagliari ma anche per tutti i tifosi in Sardegna e oltre i confini dell'isola. Questo gesto simbolico chiude idealmente un cerchio, iniziato con il voto unanime del Consiglio comunale, che ha voluto celebrare un rapporto speciale e duraturo.

L'Orgoglio di Ranieri: Parole dal Cuore

Claudio Ranieri, reduce dalla prestigiosa onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ricevuta ieri dalla prefetta Paola Dessì, ha espresso il suo sincero orgoglio per questo nuovo e significativo riconoscimento. Durante la cerimonia, il tecnico ha condiviso aneddoti personali che testimoniano il suo legame viscerale con la Sardegna. "Quando saluto un sardo", ha raccontato Ranieri, "mia moglie se ne accorge subito: evidentemente si vede dal mio sguardo che c’è un legame particolare". Ha poi ripercorso una serie di "segnali" che hanno marcato il suo destino legato a Cagliari: dall'ultima partita giocata in Serie A con la Roma, proprio contro il Cagliari, all'esordio nella massima serie, sempre in giallorosso, sotto la guida di Manlio Scopigno, l'allenatore dello scudetto del Cagliari.

Ranieri ha anche ricordato con affetto la sua ultima esperienza sulla panchina rossoblù, sottolineando come la promozione e la salvezza ottenute l'anno successivo non fossero affatto risultati scontati, ma frutto di un lavoro intenso e di un legame speciale con la squadra e la tifoseria. Queste parole hanno ribadito la reciproca stima e l'affetto che uniscono Ranieri e la comunità cagliaritana.

La Cerimonia a Palazzo Bacaredda

La cerimonia ufficiale per la consegna della cittadinanza onoraria si è svolta questa mattina presso lo storico Palazzo Bacaredda, sede del Comune di Cagliari. L'evento ha visto la partecipazione di numerose autorità, tra cui il sindaco Massimo Zedda e il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci, oltre ad altri rappresentanti istituzionali.

Il riconoscimento è stato conferito con la motivazione di aver lasciato un segno profondo nella storia sportiva e umana del Cagliari, un'eredità che trascende i risultati del campo e si radica nel cuore della città. La presenza di un pubblico commosso ha sottolineato l'importanza di questo momento, che celebra non solo un allenatore di successo, ma un vero e proprio simbolo di appartenenza per Cagliari.