Il Cagliari Calcio ha ufficializzato il rinnovo del contratto con il tecnico Fabio Pisacane fino al 30 giugno 2028, con un'opzione a favore della società per un'ulteriore stagione. La decisione, comunicata tramite il sito ufficiale del club, è stata presentata come un chiaro segno di «continuità, programmazione e senso di appartenenza», pilastri per il futuro del club.

Il legame con il Cagliari: dal campo alla panchina

Il rapporto tra Fabio Pisacane e il Cagliari è profondo, radicato nel 2015 quando l'ex difensore arrivò in Sardegna come calciatore.

Dopo la carriera agonistica, Pisacane ha intrapreso il percorso da allenatore, assumendo la guida tecnica della prima squadra la scorsa estate. La sua conoscenza dell'ambiente e l'esperienza sono considerate risorse chiave per la crescita del progetto.

Successi in Serie A e la fiducia riposta

La prima stagione di Pisacane sulla panchina del Cagliari si è conclusa con un significativo quattordicesimo posto in Serie A, totalizzando 43 punti. Questo risultato rappresenta il terzo miglior piazzamento del club nella massima serie dal 2014 ad oggi, garantendo una salvezza tranquilla. Le performance hanno convinto la società a puntare sulla sua conferma a lungo termine, riconoscendo il valore del lavoro.

La visione del club e il percorso vincente di Pisacane

Nel comunicato ufficiale, il Cagliari ha ribadito la propria visione: “Il rinnovo sino al 2028 conferma la volontà comune di proseguire insieme un cammino consolidato giorno dopo giorno attraverso impegno, dedizione e passione per questi colori”. La nomina di Pisacane ad allenatore della prima squadra, avvenuta l'11 giugno 2025 dopo la vittoria della Coppa Italia Primavera, è stata ripagata da una salvezza tranquilla e un piazzamento di rilievo in Serie A. Questi successi hanno consolidato la fiducia della società, vedendo in lui la figura ideale.