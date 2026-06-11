Il Bologna ha presentato ufficialmente il suo nuovo allenatore, Domenico Tedesco, che ha inaugurato il suo incarico con un messaggio chiaro e diretto. “Il mio messaggio per tutti è uno: divertiamoci”, ha dichiarato Tedesco, sottolineando l'importanza di questo principio sia per i tifosi presenti allo stadio sia per la squadra stessa. Per poter regalare spettacolo e gioia ai sostenitori, è fondamentale che i giocatori si divertano in campo, sia durante gli allenamenti che nelle partite. Questo approccio, tuttavia, non prescinde da un impegno costante: per raggiungere tale obiettivo, saranno indispensabili concentrazione e intensità in ogni fase del lavoro.

La filosofia di gioco e le ambizioni del club

Fin dalle prime battute, Domenico Tedesco ha delineato la sua visione tattica, affermando con decisione: “Cercherò di portare la mia idea di calcio di possesso, offensivo”. Una dichiarazione che preannuncia un approccio proattivo e votato alla costruzione del gioco. Nonostante l'entusiasmo per il nuovo incarico, il tecnico ha mantenuto un profilo pragmatico riguardo alle aspettative immediate: “Adesso è presto per parlare di Europa, non dobbiamo pensarci ora”. Ha però riconosciuto di essere arrivato in un club con chiare ambizioni, che ha mostrato una crescita esponenziale negli ultimi anni e che può contare su un'ottima base di gruppo. Tedesco è consapevole delle dinamiche del calcio moderno, ribadendo che “nel calcio non c’è tempo”, un monito alla necessità di agire con rapidità ed efficacia.

Un progetto solido e una visione propositiva

Il nuovo tecnico ha voluto rimarcare la solidità del progetto rossoblù, descrivendo il Bologna come una società ambiziosa e in costante crescita. Pur evitando proclami eccessivi o promesse a lungo termine, Tedesco ha espresso piena fiducia nella squadra e nella dirigenza. La sua strategia si concentrerà sulla costruzione di un percorso basato su intensità e un gioco propositivo, elementi chiave per raggiungere gli obiettivi prefissati. L'obiettivo è creare una mentalità vincente, dove l'impegno e la qualità del gioco siano i pilastri fondamentali per il successo.

Il contesto dell'ingaggio di Tedesco

L'arrivo di Domenico Tedesco sulla panchina del Bologna segue l'addio di Vincenzo Italiano, che ha intrapreso una nuova avventura professionale al Besiktas.

Tedesco ha siglato un contratto biennale con il club emiliano, che include un'opzione per un terzo anno, estendendo così il suo legame con la squadra fino al giugno 2028. Il suo atterraggio a Bologna, avvenuto il 9 giugno 2026, è stato accolto da un caloroso benvenuto da parte dei tifosi, desiderosi di immortalare il momento con selfie e autografi. Fin dai primi istanti, il tecnico ha iniziato a familiarizzare con le strutture del club, visitando sia il centro sportivo di Casteldebole che lo storico stadio Dall’Ara, per immergersi completamente nella realtà rossoblù e avviare al meglio la sua nuova esperienza.