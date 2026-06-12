Il Gran Premio di Barcellona-Catalogna 2026 è chiave per la stagione europea di Formula 1. Il circuito spagnolo, ideale per test aerodinamici, è stato scelto da molti team per introdurre aggiornamenti tecnici. La Ferrari si distingue con il pacchetto di novità più consistente, puntando a un miglioramento delle prestazioni.

La scuderia di Maranello ha presentato una nuova ala anteriore (modifiche a parte principale, estremità e muso) e un nuovo fondo (cambiamenti su tutta la superficie, bordi, tavole e diffusore). Mirano a ottimizzare il flusso d'aria e "aumentare il carico aerodinamico complessivo nella principale finestra operativa della vettura, migliorare la robustezza delle caratteristiche del flusso e ottimizzare la distribuzione dell’energia verso gli angoli posteriori".

Inoltre, ha introdotto sidepod e carrozzeria (con spalla più pronunciata e 'cokeline' adattata) per ottimizzare la gestione della scia.

Aggiornamenti delle altre squadre

Altri team hanno portato aggiornamenti: McLaren (piastrina finale ala anteriore rivista); Mercedes (piccoli winglet al centro ala posteriore per deportanza); Red Bull (geometria elementi ala anteriore modificata per carico locale e stabilità flusso); Williams (winglet ala posteriore 'straight mode'); Racing Bulls (Gurney flaps ala anteriore e diffusore aggiornato).

Strategie dei team e assenze di novità

La Haas ha semplificato la geometria della struttura di impatto posteriore per maggiori opzioni di regolazione. La Cadillac ha implementato nuove feritoie di raffreddamento sui sidepod posteriori e ha ripristinato la modalità a basso drag sull'ala posteriore.

Aston Martin, Audi e Alpine non hanno presentato alcun componente nuovo, mantenendo invariata la configurazione.

Il Gran Premio di Barcellona-Catalogna è un banco di prova fondamentale per le evoluzioni tecniche. La Ferrari punta a rafforzare la propria posizione. Le decisioni degli altri team riflettono strategie diversificate, tra affinamenti minori e attese per futuri sviluppi.