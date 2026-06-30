Taylor Fritz ha inaugurato la sua campagna a Wimbledon con una prestazione dominante, superando Dusan Lajovic in tre set (6-3, 6-4, 6-3) e assicurandosi un posto nel secondo turno del prestigioso torneo londinese. L'americano non ha solo impressionato per il suo tennis, ma anche per un look audace che ha catturato l'attenzione generale.

Sul campo numero uno, Fritz ha esibito un tennis estremamente efficace, con il suo servizio che si è rivelato quasi inattaccabile. Le statistiche parlano chiaro: ha messo a segno il 66 percento di prime di servizio, vincendo ben 40 dei 48 punti giocati con la prima.

Con 14 ace e nessun doppio fallo, l'americano ha dimostrato una precisione notevole, annullando inoltre l'unica palla break concessa. Una vittoria impeccabilmente gestita, chiusa in un'ora e 41 minuti.

Il completo che divide: tra eleganza e audacia

L'ingresso di Fritz in campo è stato un vero e proprio statement di stile. Vestito con un completo color avorio firmato dal suo sponsor, Hugo Boss, ha aggiunto un tocco di eleganza inusuale al verde di Wimbledon. Questa scelta di abbigliamento ha inevitabilmente generato discussioni, con Fritz stesso che ha ammesso di non essere "sicuro di come reagiranno i miei tifosi", consapevole che il suo outfit avrebbe potuto dividere le opinioni.

La sua audacia stilistica segue a ruota quella di Naomi Osaka, che il giorno precedente aveva fatto parlare di sé per aver indossato un kimono bianco in campo, elevando ulteriormente il livello di attenzione sulla moda nel tennis.

Wimbledon, dunque, si conferma non solo un tempio dello sport, ma anche una vetrina per le tendenze.

Un omaggio a Federer? Le reazioni di Fritz

Il completo scelto da Fritz ha suscitato immediati paragoni con le celebri apparizioni di Roger Federer, noto per le sue scelte di stile iconiche sul campo londinese. L'americano non ha nascosto che il suo abbigliamento ha ricevuto una "notevole attenzione". Con un pizzico di ironia, Fritz ha dichiarato che si sarebbe sentito "stupido" se avesse subito una sconfitta precoce indossando un look così vistoso e appariscente. Questa affermazione sottolinea la pressione e le aspettative che accompagnano non solo la performance sportiva, ma anche l'immagine pubblica degli atleti in un contesto così prestigioso.

La combinazione di una prestazione solida e una scelta di stile audace ha reso l'esordio di Taylor Fritz a Wimbledon un evento da ricordare, proiettandolo al secondo turno con gli occhi puntati non solo sul suo gioco, ma anche sul suo senso della moda.