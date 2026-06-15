Il Gran Premio di Barcellona ha stabilito un nuovo record di ascolti per Sky Sport, grazie alla vittoria di Lewis Hamilton con la Ferrari. La gara ha registrato un milione 635 mila spettatori medi complessivi in total audience, con un 15,4% di share televisivo e 2 milioni 107 mila spettatori unici. Questo dato segna un incremento del 41% rispetto all'edizione precedente, rendendolo il GP più visto su Sky dal 2024.

Il successo non si è limitato alla diretta. Lo studio postgara ha totalizzato 930 mila spettatori medi (10% share, oltre 1 milione 757 mila unici).

La differita in chiaro su TV8, dalle 18, ha riscosso notevole interesse, raccogliendo 1 milione 405 mila spettatori medi e il 14% di share TV, a conferma dell'ampio seguito per il primo trionfo di Hamilton in Ferrari.

Risultati digitali e social in crescita

Il coinvolgimento del pubblico si è esteso alle piattaforme digitali. Il sito di Sky Sport ha registrato 620 mila utenti unici, 4,6 milioni di pagine viste e 1 milione di video views. I canali social di Sky Sport e Sky Sport F1 hanno generato 2,6 milioni di interazioni e 27 milioni di video views, numeri che evidenziano la crescente attenzione per la Formula 1 oltre la TV tradizionale.

L'impatto internazionale degli ascolti

Il Gran Premio di Barcellona ha avuto una significativa risonanza internazionale.

In Brasile, la trasmissione della gara su Globo ha portato l'emittente a conquistare la leadership negli ascolti televisivi nella mattinata di domenica, con una media di 6,8 punti nella Grande San Paolo. SBT, Record e Band hanno seguito a distanza, a conferma del forte interesse globale per la Formula 1 e la storica vittoria di Hamilton con la Ferrari.