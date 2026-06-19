Taylor Fritz ha conquistato l’accesso alle semifinali del torneo ATP di Halle, superando il connazionale Ben Shelton in una sfida tutta americana decisa da dettagli minimi. In un match combattuto e ricco di colpi spettacolari, Fritz ha prevalso sull’amico e avversario con il punteggio di 6‑7(5), 7‑6(8), 7‑6(3). La sua prestazione al servizio è stata di altissimo livello, come testimoniano i 24 ace messi a segno.

La partita, disputata sull’erba tedesca, ha visto entrambi i protagonisti mantenere una concentrazione elevatissima nei momenti chiave.

Nessuno dei due è riuscito a strappare il servizio all’avversario nei set regolamentari, rendendo i tie-break gli unici arbitri dell'incontro. Fritz, testa di serie numero cinque, ha così ottenuto la sua prima vittoria su Shelton dal loro incontro inaugurale a Indian Wells nel 2023, interrompendo la serie di sei successi consecutivi del mancino di Atlanta.

Fritz in semifinale: un traguardo importante

Con questa vittoria, Fritz raggiunge la sua quarantaduesima semifinale a livello ATP Tour, confermando la sua costante presenza tra i migliori del circuito. In semifinale, affronterà il vincente della sfida tra il campione del Roland Garros e prima testa di serie Alexander Zverev e il belga Raphael Collignon.

In palio c'è un posto nella finale di domenica, un obiettivo prestigioso per il tennista americano.

Il confronto tra Fritz e Shelton si è distinto per l’equilibrio e l’intensità. Entrambi i tennisti hanno mostrato grande solidità al servizio e una notevole capacità di gestire la pressione nei momenti decisivi. Il successo di Fritz interrompe la striscia positiva di Shelton, che arrivava da sei vittorie consecutive e da un titolo conquistato la settimana precedente, a Stoccarda.

Il percorso dei protagonisti nel torneo

Il torneo di Halle è uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione su erba, attirando alcuni dei migliori giocatori del mondo. Nei turni precedenti, Ben Shelton aveva superato Ethan Quinn in tre set, mentre Fritz aveva avuto la meglio sull’ungherese Fabian Marozsan con un netto 6-2, 6-4.

L’incontro tra i due americani era particolarmente atteso, anche perché, meno di una settimana prima, Shelton aveva battuto Fritz nella finale di Stoccarda, conquistando il suo terzo titolo stagionale.

La semifinale raggiunta da Fritz conferma la sua crescita e la capacità di competere ai massimi livelli anche sull’erba, superficie che esalta le sue qualità di battuta e aggressività. L’attenzione è ora rivolta alla prossima sfida, dove Fritz cercherà di conquistare un posto nell’atto conclusivo del torneo tedesco, puntando al titolo.