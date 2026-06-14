Un momento storico per la Formula 1 e per la Scuderia Ferrari: Lewis Hamilton ha trionfato nel Gran Premio di Barcellona, la settima prova del mondiale, conquistando la sua prima e attesissima vittoria al volante della rossa di Maranello. Il successo è giunto oggi sul celebre circuito di Montmeló, dove il campione britannico ha saputo imporsi con maestria, precedendo sul podio George Russell della Mercedes e Lando Norris su McLaren, in una gara ricca di colpi di scena.

La dinamica della gara e i protagonisti sul circuito

La vittoria di Hamilton è stata il frutto di una strategia impeccabile e di un sapiente utilizzo degli pneumatici freschi, elementi che gli hanno permesso di superare l'iniziale leader, George Russell, partito dalla pole position.

Un momento cruciale che ha ribaltato le sorti della competizione, consegnando al sette volte campione del mondo il gradino più alto del podio. La gara ha visto anche un drammatico ritiro: il leader del mondiale, Kimi Antonelli, è stato costretto ad abbandonare la pista a soli quattro giri dalla fine, proprio dopo aver superato Russell. Questo imprevisto ha interrotto una straordinaria serie di cinque vittorie consecutive per Antonelli, pur mantenendolo in testa alla classifica generale.

Dietro ai primi tre, la zona punti ha visto piazzarsi nomi di spicco e giovani talenti: Max Verstappen con la Red Bull, seguito da Oscar Piastri (McLaren) e Isack Hadjar (Red Bull). Hanno completato la top ten Pierre Gasly e Franco Colapinto, entrambi su Alpine, insieme a Liam Lawson e Arvid Lindblad delle Racing Bulls, che hanno anch'essi conquistato preziosi punti per il campionato.

Il significato di una vittoria attesa

Questa vittoria assume un significato profondo per Lewis Hamilton e per la Ferrari. Si tratta non solo della sua prima affermazione con il team italiano, ma anche della sua 106ª vittoria in carriera, un traguardo che consolida ulteriormente la sua leggenda. Per la Scuderia, questo successo rappresenta un ritorno alla vittoria che mancava dal 2024, ponendo fine a un periodo di attesa. Dopo una stagione d'esordio che si era rivelata difficile e ricca di sfide con il team di Maranello, il sette volte campione del mondo ha finalmente centrato il successo tanto agognato, dimostrando il suo indiscusso talento e la sua determinazione.

Le emozionanti parole di Hamilton

Al termine di una gara estenuante e trionfale, l'emozione di Hamilton era palpabile. Nel team radio, ha esclamato con voce rotta: “Forza Ferrari, mi avete aiutato a ricordare chi sono”. Le sue prime parole, rivolte al team, hanno sottolineato la gratitudine e il legame instaurato: “Grazie a tutti – ha aggiunto – Mi avete aiutato tantissimo a realizzare questo sogno, non so come ringraziarvi. Ai fan, grazie per avermi ricordato chi sono. Non ce l’avrei fatta senza di voi”. Un messaggio che evidenzia il profondo rapporto con la squadra e il supporto incondizionato dei suoi sostenitori.

Il ritorno al successo dopo un lungo digiuno

Questa vittoria segna il ritorno al successo per Lewis Hamilton dopo aver lasciato la Mercedes nel 2024, interrompendo un digiuno di quasi due anni.

Il trionfo è stato reso possibile da una strategia di pit stop estremamente efficace e dall'utilizzo di pneumatici più freschi, fattori che si sono rivelati decisivi per superare Russell in pista. Nonostante il ritiro, Kimi Antonelli, che aveva dominato gran parte della gara, mantiene la leadership del mondiale, ma ha ceduto punti preziosi in un campionato che si preannuncia sempre più avvincente e combattuto.