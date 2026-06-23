Il torneo ATP 250 di Eastbourne si è rivelato amaro per i colori italiani, con l'eliminazione di Mattia Bellucci al primo turno. Il tennista azzurro è stato sconfitto in tre set dal francese Ugo Humbert, in un match combattuto sui campi in erba inglesi. Il punteggio finale di 7-6 6-7 6-4 ha sancito la vittoria del numero trenta del mondo, che ha avuto la meglio sul numero sessantacinque del ranking mondiale.

L'esito del confronto sull'erba

Il duello tra Bellucci e Humbert si è svolto sul prato del Devonshire Park di Eastbourne. La sfida era considerata un importante banco di prova per il tennista italiano in vista di Wimbledon.

Tuttavia, Humbert, con maggiore esperienza sull'erba e un ranking più elevato, partiva favorito, confermando le aspettative sul campo.

La dinamica del match

Il match ha offerto momenti di grande intensità. Ugo Humbert ha dimostrato solidità conquistando il primo set al tie-break. Mattia Bellucci ha reagito con determinazione, pareggiando i conti nel secondo parziale, anch'esso deciso al tie-break, a testimonianza di un equilibrio quasi perfetto. Nel set decisivo, il francese è riuscito a imporre il proprio gioco nei momenti chiave, chiudendo con il punteggio di 6-4 e assicurandosi il passaggio del turno.

Il bilancio per gli azzurri

L'eliminazione di Mattia Bellucci completa un quadro deludente per il tennis italiano all'ATP 250 di Eastbourne.

Prima di lui, avevano già salutato il torneo Jasmine Paolini e Matteo Arnaldi. Con questa sconfitta, si conclude il percorso di tutti i tennisti azzurri nella competizione inglese, che si conferma un terreno ostico per i nostri rappresentanti.