Jannik Sinner si prepara a Wimbledon con rinnovato spirito, dichiarando di sentirsi “bene di testa e di fisico”. Il numero uno del mondo è tornato in campo a Londra martedì 23 giugno, scegliendo l’esibizione “Giorgio Armani Tennis Classic” all’Hurlingham Club per testare la propria condizione. Questa partecipazione segna il suo rientro dopo il drammatico ritiro al Roland Garros, e lo vedrà affrontare il britannico Cameron Norrie nella giornata di domani pomeriggio.

Condizione ritrovata dopo il ritiro di Parigi

Dopo l’improvvisa e dolorosa eliminazione dal Roland Garros, Sinner si è dedicato a un periodo di riposo e recupero, accompagnato da approfondite indagini mediche.

Il campione in carica ha espresso grande fiducia nella sua attuale condizione: “Dopo un po’ di riposo ho cercato di sfruttare al massimo ogni giornata, con lunghe sessioni di allenamento, e sono molto contento della forma fisica e dello stato mentale in cui mi trovo ora”. Ha inoltre sottolineato l’approccio proattivo al prossimo Slam: “Non siamo qui per difendere il titolo ma cerchiamo di andare a prenderci le cose, e spero che riusciremo a farlo”, evidenziando una mentalità orientata alla conquista piuttosto che alla difesa del titolo.

L'esibizione: un banco di prova sull'erba

L’appuntamento all’Hurlingham Club, pur essendo un torneo esibizione e quindi meno impegnativo rispetto ai circuiti ufficiali sull’erba, riveste un’importanza cruciale.

Offre infatti un feedback significativo in vista dell’imminente Slam londinese. Sinner stesso ha riconosciuto che l’inizio sull’erba non sarà affatto semplice e che questo evento glamour lo aiuterà proprio a trovare il ritmo e le sensazioni necessarie su questa superficie peculiare, permettendogli di adattarsi al meglio alle sfide che lo attendono a Wimbledon.

Gli altri azzurri in corsa per Wimbledon

Mentre Jannik Sinner affina la sua preparazione, anche altri atleti italiani sono impegnati nel percorso verso Wimbledon. Nel tabellone femminile delle qualificazioni, Tyra Grant, Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini hanno superato con successo il primo scoglio. In campo maschile, ben cinque azzurri – Cinà, Guerrieri, Pellegrino, Nardi e Travaglia – si preparano ad affrontare il secondo turno delle qualificazioni.

Per quanto riguarda il tabellone principale, sono già sicuri di un posto, oltre a Sinner e Flavio Cobolli, anche Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini. Tra le donne, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini hanno già garantito la loro presenza nel main draw.

La scelta strategica di Sinner

La partecipazione di Sinner al “Giorgio Armani Tennis Classic” rappresenta una scelta strategica ben definita. Per la prima volta nella sua carriera, il campione italiano si presenterà a Wimbledon senza aver disputato alcun torneo ufficiale sull’erba. L’esibizione londinese, in programma dal 23 al 27 giugno, diventa quindi un’opportunità fondamentale per ritrovare il ritmo di gioco e la fiducia necessari sulla superficie verde, ma senza la pressione e le implicazioni di un evento ufficiale del circuito ATP.

Questa decisione mira a ottimizzare la sua preparazione fisica e mentale, concentrandosi sull’adattamento alla superficie in un contesto più controllato e meno stressante, un approccio che potrebbe rivelarsi vincente per affrontare al meglio il prestigioso torneo di Wimbledon.