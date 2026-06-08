Il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, ha lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano nel pomeriggio di oggi, dopo essersi sottoposto a una serie di accertamenti clinici programmati. L'arrivo del campione altoatesino nella struttura milanese era avvenuto questa mattina, per proseguire un percorso di verifica delle sue condizioni fisiche. Al momento di lasciare l'ospedale, Sinner ha salutato i giornalisti presenti con un conciso “ciao”, prima di salire a bordo di un van scuro in compagnia del professor Alberto Zangrillo, che lo ha accompagnato durante le visite.

Questi esami erano stati pianificati per approfondire e chiarire le cause del malore accusato dal tennista durante la sua partecipazione al Roland Garros. Nello specifico, il malessere si era manifestato in occasione del match che lo vedeva opposto a Juan Manuel Cerundolo, generando preoccupazione tra i suoi fan e il suo staff. La necessità di questi controlli rientra in una strategia più ampia di monitoraggio della salute dell'atleta, un percorso già avviato con una prima fase di accertamenti presso il J-Medical di Torino.

Il monitoraggio delle condizioni fisiche

La tappa al San Raffaele rappresenta un momento cruciale in questo programma di monitoraggio, studiato nei minimi dettagli per garantire il benessere e la piena forma fisica del campione.

Jannik Sinner, reduce da un periodo di breve riposo trascorso in Sardegna, ha seguito scrupolosamente tutte le indicazioni mediche. L'obiettivo primario di questi accertamenti è, infatti, tenere sotto controllo e analizzare lo stato di salute generale del tennista, specialmente in relazione all'episodio di malessere che lo ha colpito durante il prestigioso torneo di Parigi.

Prospettive e prossimi passi

Al momento, non è possibile escludere che il ciclo di esami possa proseguire anche nella giornata di domani, qualora i risultati ottenuti oggi richiedano ulteriori approfondimenti o verifiche. Inizialmente, era previsto che il tennista lasciasse la struttura ospedaliera già in serata, una volta completata l'intera serie di controlli necessari per valutare appieno la sua condizione fisica e fornire un quadro clinico completo.