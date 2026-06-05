Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha scelto una metafora decisamente inattesa per delineare l'approccio della sua amministrazione all'organizzazione dei Mondiali di calcio 2026. Per illustrare la filosofia gestionale in vista del prestigioso evento globale, Mamdani ha evocato la figura di Mario Balotelli, citando una delle sue frasi più celebri. Durante un discorso focalizzato sulla mobilità e la logistica necessarie per il torneo, il sindaco ha voluto sottolineare che un evento di tale portata, se ben riuscito, non richiede particolari celebrazioni, ma rappresenta piuttosto il compimento di un dovere istituzionale.

La citazione di Balotelli: una metafora per la gestione pubblica

Nel cuore del suo intervento, Mamdani ha richiamato le parole iconiche di Balotelli: “quando segno, non esulto perché sto solo facendo il mio lavoro. Quando un postino consegna le lettere, forse esulta?”. Questa dichiarazione, che all'epoca fece scalpore nel mondo del calcio, è stata riproposta dal sindaco per spiegare la mentalità con cui la città di New York intende affrontare l'impegno organizzativo. Mamdani ha quindi applicato lo stesso concetto direttamente ai Mondiali 2026: “Quando New York ospiterà un Mondiale organizzato, sicuro e che si svolgerà in modo fluido e senza intoppi, festeggeremo? No, perché staremo solo facendo il nostro lavoro”.

Un messaggio chiaro che eleva l'efficienza e la perfetta esecuzione a standard operativi, non a risultati straordinari da festeggiare.

La scelta di citare Mario Balotelli, che Mamdani ha definito “uno dei più grandi attaccanti degli ultimi tempi” e “uno dei più grandi attaccanti dell’era moderna”, ha sorpreso per la sua originalità. L'accostamento tra la retorica istituzionale e il mondo del calcio ha catturato l'attenzione. La metafora del postino ha reso immediatamente chiaro il messaggio: l'efficienza nella gestione di un evento globale non è un motivo di celebrazione, ma l'adempimento di un preciso dovere dell'amministrazione. Questo approccio mira a presentare l'eccellenza come la naturale conseguenza di un lavoro ben fatto.

Il riferimento a figure del mondo del calcio non è una novità per il sindaco Zohran Mamdani, noto per la sua passione sportiva. In passato, ha già utilizzato personalità come l'allenatore José Mourinho per comunicare concetti di gestione urbana e sicurezza. L'obiettivo è chiaro: puntare all'eccellenza e alla massima performance, evitando soluzioni di minimo sforzo. Questo approccio proattivo si riflette nella volontà di garantire che i Mondiali 2026 siano un esempio di organizzazione impeccabile, gestita con dedizione e professionalità in ogni aspetto, dalla logistica alla sicurezza.