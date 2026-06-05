L'Inter ha ufficializzato un'importante operazione di mercato, assicurandosi il ritorno di Aleksandar Stankovic. Il giovane centrocampista, classe 2005, vestirà nuovamente la maglia nerazzurra a titolo definitivo dal 1° luglio 2026. L'accordo prevede un contratto quinquennale che legherà il talento al club fino al 30 giugno 2031, evidenziando un investimento strategico a lungo termine.

I dettagli dell'operazione

L'operazione si concretizza con l'esercizio del diritto di riacquisto che l'Inter aveva inserito nel contratto con il Club Brugge. Questa mossa permette al club di riportare a casa un giocatore cresciuto nel proprio settore giovanile, riacquisendone la piena proprietà.

Il trasferimento, effettivo dal 1° luglio 2026, è stato formalizzato con un accordo che impegna Stankovic per cinque stagioni, segnale della fiducia nel suo potenziale.

Un investimento per il futuro del centrocampo

Il rientro di Stankovic rappresenta un tassello cruciale per il futuro del centrocampo nerazzurro. La sua giovane età, unita all'esperienza già maturata a livello internazionale con il Club Brugge, lo rende un profilo interessante. L'Inter punta a valorizzare appieno le sue qualità, integrandolo progressivamente nel proprio progetto tecnico. Questa operazione evidenzia la volontà del club di investire su giovani promettenti, capaci di garantire un contributo significativo nel lungo periodo.

La strategia dietro il riacquisto

Il riacquisto di Stankovic era stato pianificato con attenzione. Il contratto originale con il Club Brugge includeva una specifica clausola di recompra. Tale clausola prevedeva un costo di 23 milioni di euro per l'estate del 2026, con un'ulteriore opzione fissata a 25 milioni di euro per il 2027. A queste cifre si aggiungeva una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Questa struttura contrattuale ha permesso al club di gestire il rientro di Stankovic in maniera programmata e strategicamente vantaggiosa, assicurandosi un talento con un percorso di crescita definito.