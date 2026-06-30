Kawhi Leonard è ufficialmente tornato a vestire la maglia dei Toronto Raptors, a seguito di una complessa operazione di mercato che ha coinvolto i Los Angeles Clippers. L'ala, sette volte All-Star e due volte MVP delle Finals, era già stata protagonista assoluta in Canada nella stagione 2018-19, culminata con la storica conquista del titolo NBA. Ora, Leonard si prepara a una nuova avventura, con l'obiettivo dichiarato di riportare i Raptors ai vertici della Eastern Conference.

Lo scambio ha visto i Raptors cedere ai Clippers un pacchetto significativo: Brandon Ingram, Gradey Dick, due prime scelte future, una possibilità di scambio di scelta e due seconde scelte.

Secondo le indiscrezioni, Leonard è atteso a firmare un'estensione contrattuale biennale che lo legherebbe a Toronto fino alla stagione 2028-29. I Clippers, dal canto loro, intraprendono una nuova fase di ricostruzione, affidandosi a Darius Garland e alla quinta scelta assoluta Keaton Wagler.

La Nuova Configurazione dei Raptors e le Aspettative

Con il rientro di Kawhi Leonard, il quintetto titolare dei Raptors si preannuncia solido e bilanciato. La regia sarà affidata a Immanuel Quickley, con RJ Barrett come guardia. Leonard occuperà la posizione di ala piccola, affiancato da Scottie Barnes come ala forte e Collin Murray-Boyles al centro. La panchina vedrà l'apporto di giocatori come Jamal Shead, Ja'Kobe Walter, Jamison Battle, Allen Graves e Jakob Poeltl.

La squadra punterà su una difesa fisica e versatile, con Leonard che rappresenta una minaccia offensiva su tre livelli e un leader difensivo di primissimo piano.

Leonard, reduce da una delle migliori stagioni individuali della sua carriera, ha registrato medie di 27,9 punti, 6,4 rimbalzi e 3,6 assist in 65 partite disputate. La sua esperienza e qualità si aggiungono a un nucleo che ha già dimostrato grande solidità nei playoff, portando i Cavaliers, finalisti della Eastern Conference, a gara sette nel primo turno, evidenziando la capacità di competere anche senza la sua nuova stella.

L'Impatto dello Scambio e le Prospettive Future

La decisione di puntare nuovamente su Kawhi Leonard comporta un sacrificio in termini di flessibilità salariale e di asset futuri, ma i Raptors scommettono su un'immediata finestra di competitività.

Brandon Ingram, che torna a Los Angeles dopo una stagione da 21,5 punti e 5,6 rimbalzi di media con Toronto, e Gradey Dick, scelto al Draft 2023, rappresentano il prezzo da pagare per assicurarsi uno dei migliori giocatori della lega.

Il successo di questa operazione dipenderà crucialmente dalla salute di Leonard e dalla rapidità con cui il gruppo riuscirà a trovare la giusta alchimia. Se il nuovo assetto dovesse funzionare, Toronto potrebbe seriamente ambire a contendere il titolo nella Eastern Conference, forte di una difesa d'élite e di un attacco più efficace grazie alla presenza di Leonard. La dirigenza ha scelto di affrontare questo rischio calcolato, come già accaduto otto anni fa con il primo arrivo di Leonard, e nutre la speranza che la storia possa ripetersi con un altro trionfo.