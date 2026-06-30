La cessione di Kawhi Leonard ai Toronto Raptors segna l'inizio di una nuova era per i Los Angeles Clippers. Questo trasferimento, che ha profondamente ridefinito il futuro della franchigia californiana, include l'acquisizione di Brandon Ingram, Gradey Dick, due future prime scelte al draft, uno swap di prima scelta e due seconde scelte. Leonard, due volte MVP delle Finals NBA, lascia i Clippers dopo aver disputato 65 partite nell’ultima stagione, registrando medie di 27.9 punti, 6.4 rimbalzi e 3.6 assist. La sua partenza rappresenta un punto di svolta strategico per il team di Los Angeles, che si appresta a riorganizzare il proprio roster attorno a nuovi talenti.

Il rinnovato quintetto titolare dei Clippers vedrà Darius Garland in cabina di regia, un playmaker dinamico chiamato a orchestrare l'attacco. Al suo fianco, il rookie Keaton Wagler si posizionerà come guardia tiratrice, portando freschezza e potenziale offensivo. L'ala piccola sarà occupata da Brandon Ingram, un giocatore di provato talento e già All-Star, mentre Gradey Dick, con le sue abilità, ricoprirà il ruolo di ala forte. A completare la formazione iniziale, Brook Lopez agirà come centro, offrendo esperienza e presenza nel pitturato. La panchina, guidata da coach Ty Lue, potrà contare su contributi importanti da Kris Dunn, Bennedict Mathurin, Derrick Jones Jr., Kobe Sanders e Isaiah Jackson, garantendo profondità e diverse opzioni tattiche.

Il nuovo roster dei Clippers: tra ambizioni e sfide

L'arrivo di Brandon Ingram, un nome di spicco nel panorama NBA e già convocato all’All-Star Game, infonde nuova linfa offensiva e porta punti immediati al roster dei Clippers. Darius Garland sarà chiamato non solo a gestire il gioco con la sua visione, ma anche a facilitare l'integrazione dei nuovi compagni, creando sinergie efficaci. Il giovane Keaton Wagler aggiunge al team non solo capacità di tiro, ma anche una notevole visione di gioco, elementi cruciali per lo sviluppo futuro. Dalla panchina, Bennedict Mathurin si presenta come un'opzione offensiva di rilievo, capace di accendersi e fornire un contributo significativo in termini di punti.

Al centro, Brook Lopez, se in grado di mantenere la sua efficacia nella protezione del ferro e la sua pericolosità dall'arco dei tre punti, sarà un punto di riferimento fondamentale per la difesa e l'attacco.

La dirigenza dei Los Angeles Clippers si trova ora di fronte alla complessa sfida di integrare questi nuovi innesti in un contesto in cui il controllo sulle scelte future al draft è limitato, a causa di precedenti accordi con le franchigie di Oklahoma City e Philadelphia. Il tecnico Ty Lue avrà il compito arduo di trovare il giusto equilibrio strategico tra la ricerca di una competitività immediata e lo sviluppo a lungo termine dei giovani talenti. La squadra, infatti, si presenta con un profilo che non sembra pienamente attrezzato per la corsa al titolo, ma nemmeno orientato verso una ricostruzione totale, posizionandosi in una fase di transizione che richiederà scelte oculate e una gestione attenta del potenziale a disposizione.

Il ritorno di Kawhi Leonard a Toronto

Parallelamente, i Toronto Raptors stanno finalizzando l'accordo per riportare Kawhi Leonard in Canada per la stagione 2026-27. Il giocatore, che sembra intenzionato a firmare un'estensione contrattuale con la franchigia, rappresenta per Toronto un ritorno di grande impatto. Leonard aveva già guidato la squadra al suo primo storico titolo NBA, e il suo rientro è visto come una mossa chiave per rilanciare le ambizioni dei Raptors nella Eastern Conference. L'operazione, i cui dettagli sono ancora in fase di definizione, sottolinea la volontà della squadra canadese di puntare nuovamente su un leader affermato per competere ai massimi livelli, sfruttando la comprovata esperienza e le capacità di un due volte MVP delle Finals.