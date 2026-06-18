La Laver Cup, prestigiosa competizione tennistica a squadre tra Team Europe e Team World, celebrerà la sua decima edizione a Los Angeles. L'annuncio ufficiale conferma che il torneo si svolgerà presso l'Intuit Dome di Inglewood, in California, dal 24 al 26 settembre 2027. Questo segna un significativo ritorno in California per la manifestazione, che ha debuttato a Praga nel 2017 e che, negli anni, ha saputo conquistare un posto di rilievo nel calendario tennistico internazionale.

La scelta di Los Angeles come sede per l'importante anniversario della Laver Cup si inserisce in un periodo particolarmente dinamico per la città.

La metropoli californiana, infatti, si prepara a ospitare una serie di eventi sportivi globali di primissimo piano nei prossimi anni, tra cui la Coppa del Mondo FIFA, il Super Bowl LXI e i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2028. L'Intuit Dome, inaugurato nel 2024 e casa dei Los Angeles Clippers, si è già affermato come una struttura all'avanguardia, avendo ospitato l'NBA All-Star Game 2026 e fungendo da futura sede per le gare di basket durante le Olimpiadi del 2028.

La visione dietro la Laver Cup: eccellenza e spettacolo

La Laver Cup è nata dalla visione di Roger Federer, con l'obiettivo primario di onorare la leggenda del tennis Rod Laver e di celebrare il meglio dello sport a livello mondiale.

Tony Godsick, presidente della Laver Cup e CEO di TEAM8, ha evidenziato l'essenza della competizione: "Dall'inizio, il nostro intento è stato quello di creare una competizione a squadre unica nel suo genere nel tennis, riunendo i migliori giocatori del mondo come compagni di squadra. Mentre ci prepariamo per la decima edizione, è incredibilmente gratificante osservare come questa visione sia stata accolta con entusiasmo da fan, giocatori e partner in tutto il mondo".

Il torneo, che si articola su tre giorni, continuerà a proporre l'avvincente sfida tra i migliori tennisti europei e i loro omologhi del resto del mondo. L'edizione di Los Angeles del 2027 seguirà quella che si terrà a Londra nel 2026, e rappresenterà un nuovo, significativo capitolo per una manifestazione che ha già regalato momenti storici indimenticabili, come l'emozionante addio al tennis di Roger Federer nel 2022, proprio in occasione della Laver Cup.

L'Intuit Dome: un palcoscenico di innovazione

Steve Zacks, CEO della Laver Cup, ha espresso grande entusiasmo per la scelta della sede: "Los Angeles è riconosciuta come una delle principali destinazioni globali per eventi sportivi e spettacoli dal vivo. L'Intuit Dome ha rivoluzionato l'esperienza dei fan e ha stabilito un nuovo standard per lo sport dal vivo. Non potremmo immaginare una città e un luogo migliori per ospitare la decima edizione della Laver Cup".

L'attesa per l'evento è già palpabile, alimentata anche dalla reputazione dell'Intuit Dome come una delle strutture più innovative e accoglienti a livello globale. La moderna arena è pronta a offrire un'esperienza senza precedenti agli appassionati di tennis di tutto il mondo. Informazioni dettagliate sulla vendita dei biglietti per la Laver Cup 2027 saranno comunicate nel corso dell'anno, invitando il pubblico a prepararsi per un appuntamento imperdibile.