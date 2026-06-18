Il Brasile si prepara ad affrontare la sfida contro Haiti senza il suo fuoriclasse, Neymar. L’attaccante non sarà a disposizione per la partita in programma a Filadelfia, poiché prosegue il suo delicato percorso di recupero dall’infortunio al polpaccio destro. La decisione, frutto di un approccio prudente adottato dallo staff tecnico guidato da Carlo Ancelotti, prevede che il giocatore rimanga a New Jersey per ottimizzare la riabilitazione, rinviando ogni valutazione sul suo rientro in campo. Questa scelta riflette la massima prudenza nel gestire la condizione fisica del numero 10, come sottolineato anche dal sottotitolo originale.

Negli ultimi giorni, Neymar ha intensificato notevolmente il suo lavoro di recupero. Le sessioni si sono svolte sia presso il centro sportivo di Columbia Park sia all'interno dell'hotel che ospita la nazionale brasiliana. Oltre alle consuete sedute sul campo, il giocatore è impegnato in allenamenti specifici in palestra, costantemente seguito dai preparatori fisici della federazione. Un segnale positivo è arrivato ieri, quando Neymar ha lavorato con il pallone per il secondo giorno consecutivo, partecipando anche alla fase iniziale dell’allenamento insieme ai suoi compagni di squadra. Successivamente, ha proseguito con un programma individuale personalizzato, intrattenendosi per alcuni minuti in campo con il commissario tecnico Ancelotti, a testimonianza del monitoraggio costante della sua condizione.

La strategia dello staff tecnico e i prossimi impegni

La determinazione di non rischiare Neymar per l'incontro con Haiti è dettata dalla chiara volontà di evitare ricadute e di assicurare un suo rientro in piena forma, soprattutto in vista della cruciale fase a eliminazione diretta del torneo, qualora la Seleção dovesse qualificarsi. La sua presenza rimane fortemente in dubbio anche per la successiva e altrettanto importante partita contro la Scozia, fissata in calendario per mercoledì. La gestione attenta del suo rientro è prioritaria per il Brasile, che punta a schierare il suo campione al massimo della condizione nei momenti decisivi della competizione.

Il percorso di recupero e le aspettative

Per ottimizzare la fase finale del recupero, Neymar non viaggerà con il resto della squadra a Filadelfia. Rimarrà invece in New Jersey, dove potrà sfruttare al meglio le strutture dell’hotel The Ridge e del centro sportivo Columbia Park. Il giocatore aveva già ripreso ad allenarsi con il gruppo nei giorni scorsi, sebbene inizialmente senza toccare il pallone. Il recente ritorno al lavoro collettivo, anche se parziale e controllato, rappresenta un passo avanti importante nel suo percorso. Nonostante questo progresso significativo, lo staff tecnico mantiene una linea di massima prudenza, con l'obiettivo primario di avere Neymar pienamente disponibile per l'ultima partita del girone, proprio quella contro la Scozia, considerata fondamentale per la qualificazione e per testare la sua condizione in vista degli scontri diretti.